Pas iz Banjaluke pronađen u Prijedoru: Pronalazač odbio nagradu, vlasnik počastio djecu

Vlasnik nestalog maltezera, koji je za pronalazak ljubimca ponudio 1.000 evra - pronašao ga je u Prijedoru.

Ovom Banjalučaninu se javio Prijedorčanin, koji je psa vidio na ulici u Banjaluci, te ga povezao sa sobom.

Prijedorčanin je odbio da preuzme ponuđenu nagradu od 1.000 evra, te je rekao vlasniku psa ako želi da počasti djecu.

Banjalučanin je u znak zahvalnosti počastio poštenog pronalazača sa 500 evra i zahvalio se ovoj prijedorkoj porodici koja je brinula o njihovom ljubimcu.

(Nezavisne)