Pas iz Banjaluke pronađen u Prijedoru: Pronalazač odbio nagradu, vlasnik počastio djecu

04.11.2025

14:10

Foto: Pexel/Doğan Alpaslan Demir

Vlasnik nestalog maltezera, koji je za pronalazak ljubimca ponudio 1.000 evra - pronašao ga je u Prijedoru.

Ovom Banjalučaninu se javio Prijedorčanin, koji je psa vidio na ulici u Banjaluci, te ga povezao sa sobom.

Banja Luka

U Banjaluci se izgubio maltezer, vlasnik nudi 1.000 evra onome ko ga nađe

Prijedorčanin je odbio da preuzme ponuđenu nagradu od 1.000 evra, te je rekao vlasniku psa ako želi da počasti djecu.

Banjalučanin je u znak zahvalnosti počastio poštenog pronalazača sa 500 evra i zahvalio se ovoj prijedorkoj porodici koja je brinula o njihovom ljubimcu.

(Nezavisne)

