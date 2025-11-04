BiH je od danas dio Google street view: Pogledajte kako sve izgleda

Bosna i Hercegovina od danas je zvanično dio globalne zajednice „Gugl strit vjua“, čime je omogućeno virtuelno istraživanje najljepših destinacija i prirodnih ljepota naše zemlje.

Ovaj inovativni alat građanima, turistima i svim zainteresovanima pruža jedinstvenu priliku da putem digitalnih platformi istraže najvažnije lokalitete, znamenitosti i atrakcije.

Tokom današnje prezentacije, održane u Sarajevu u prisustvu medija i predstavnika turističkih organizacija, direktor operacija u „Gugl mapama“, Armin Hamidović, izrazio je zadovoljstvo što je projekat na kojem se dugo radilo napokon pokrenut u BiH.

„Srećni smo što danas lansiramo strit vju u Bosni i Hercegovini, čime omogućavamo našim korisnicima da virtuelno istraže najljepše dijelove ove zemlje. Postoje bezbrojne mogućnosti koje ova usluga donosi domaćim kompanijama i pojedincima“, naveo je Hamidović.

Dodao je da će, zahvaljujući strit vjuu, biti moguće ugraditi slike i mape kako bi se pomoglo kupcima da lakše pronađu lokacije, kao i turistima u planiranju putovanja, prikazujući prelijepe znamenitosti, gradove i brojne druge atrakcije.

Sve to, kako je istakao, ima za cilj da omogući malim i srednjim preduzećima da budu efikasnija i postignu kvalitetnije rezultate.

Hamidović je naglasio da je projekat realizovan uz posebnu pažnju prema zaštiti privatnosti i poštovanju svih relevantnih propisa, kako bi ljepote Bosne i Hercegovine bile dostupne na najjednostavniji mogući način.

Strit vju je posvećen zaštiti privatnosti korisnika kroz naprednu tehnologiju koja automatski zamagljuje lica i registarske tablice na fotografijama. „Gugl“ takođe nudi jednostavne alate za prijavu problema, tako da korisnici mogu zatražiti da slike njihove kuće, vozila ili njih samih budu zamagljene na strit vjuu.

Predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), Jasmin Ćatić, istakao je da je uvođenje strit vjua važan korak ka digitalizaciji i promociji BiH na globalnoj mapi.

„Dolazak ‘Gugl strit vjua’ u Bosnu i Hercegovinu ima poseban značaj za nas, jer se nadovezuje na našu saradnju sa kompanijom ‘Gugl’ u oblasti razmjene prostornih podataka iz registra prostornih jedinica i adresnog registra Federacije BiH. Ovo je još jedan korak ka otvorenim, pouzdanim i savremenim prostornim podacima i uslugama koje povezuju Bosnu i Hercegovinu s globalnim digitalnim servisima i donose stvarne koristi svakom građaninu“, izjavio je Ćatić.

Uz pomoć „Gugl strit vju“ automobila snimljeno je više od 30.000 kilometara puteva u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru, Trebinju, Tuzli, Zenici, Bijeljini, Bihaću i drugim gradovima. Na taj način stvorene su bogate panoramske slike koje omogućavaju virtuelni obilazak najvažnijih dijelova Bosne i Hercegovine.

Nauka i tehnologija Gugl povukao potez, ima li razloga za strah? AI sada može biti korišćen za razvoj oružja

Ove fotografije prikazuju najpoznatije znamenitosti zemlje — od sarajevske Vijećnice i Baščaršije, preko UNESKO spomenika u Mostaru, Višegradu i Stocu, do tvrđave Kastel u Banjaluci i prelijepih prizora rijeke Vrbas.

„Gugl strit vju“ je tehnologija koja omogućava virtuelno pregledavanje ulica i pejzaža širom svijeta putem platforme „Gugl maps“. Koristeći panoramske fotografije snimljene specijalnim vozilima opremljenim kamerama, korisnici mogu „prošetati“ kroz gradove, sela, znamenitosti i prirodne predjele, istražujući najudaljenija mjesta iz udobnosti vlastitog doma. Ova tehnologija pruža realističan, detaljan i autentičan prikaz predjela, lokaliteta i kulturne baštine.

Da biste započeli svoje virtuelno putovanje, otvorite „Gugl maps“ na računaru ili mobilnom uređaju, pronađite mjesto koje želite posjetiti i povucite žutu ikonu Pegman na plavu liniju da biste ušli u strit vju i istražili Bosnu i Hercegovinu i svijet.