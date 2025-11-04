Logo

Fond danas isplaćuje dječije dodatke, materinske i pronatalitetne naknade

04.11.2025

10:58

Фонд данас исплаћује дјечије додатке, материнске и пронаталитетне накнаде
Foto: Unsplash

U Republici Srpskoj danas je počela redovna isplata prava iz sistema dječije zaštite za oktobar, saopšteno je iz Fonda za dječiju zaštitu Srpske.

Oktobarska isplata dodatka na djecu obuhvata 17.083 djece, odnosno 10.011 korisnika/roditelja za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu iz vulnerabilnih kategorija. Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je 2.581.058 KM.

Materinskim dodatkom za oktobar obuhvaćeno je 3.593 majke/porodilje, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 1.458.758 KM.

marke novac pare

Republika Srpska

Počinje isplata dječijeg dodatka u Srpskoj

Danas počinje i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete koje je ostvarilo 186 majki/porodilja, odnosno 138-oro trećerođene i 53 četvrtorođene djece. Za isplatu ovog prava izdvojeno je 106.650 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 385.500 KM za 755 porodilja (majki, odnosno 771 dijete) novorođenče.

Isplatom za oktobar za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je 323.547 KM.

Iz Fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske obavještavaju korisnike da se za ostvarivanje prava mogu obratiti poslovnicama Fonda u mjestima prebivališta.

materinski i dječiji dodatak

Republika Srpska

Javni fond za dječiju zaštitu

