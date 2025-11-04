Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren uglavnom sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od devet do 15, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Društvo Očekujte povoljne vremenske i saobraćajne uslove

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus pet, Čemerno, Mrkonjić Grad, Drvar, Bugojno jedan, Srbac, Han Pijesak, Novi Grad, Sokolac, Kalinovik, Banjaluka, Bihać dva, Kneževo, Tuzla tri, Jajce, Zenica četiri, Doboj, Gacko, Sarajevo pet, Foča šest, Višegrad, Gradačac sedam, Bijeljina, Bileća osam, Trebinje 10, Mostar 12 stepeni Celzijusovih.

U protekla 24 časa najviše kiše palo je na Čemernu i u Trebinju 24 litra po metru kvadratnom, zatim u Kalinoviku 23, Foči 21, Bileći, Kneževu 19 litara.