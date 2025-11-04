Logo

U Srpskoj rođeno 27 beba

Izvor:

SRNA

04.11.2025

07:51

Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba i to 13 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - devet, zatim u Doboju pet, Zvorniku četiri, Gradišci tri, Foči dvije, te po jedna beba u Bijeljini, Trebinju, Nevesinju, Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i pet dječaka, Doboju dvije djevojčice i tri dječaka, Zvorniku po dvije djevojčice i dječaka, Gradišci jedna djevojčica i dva dječaka, Foči po jedna djevojčica i dječak, u Bijeljini jedan dječak, Trebinju, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica.

U Prijedoru u protekla 24 časa nije bilo poroda.

Tagovi:

bebe

Republika Srpska

