Na Kubi evakuisano 120.000 ljudi nakon uragana Melisa

Oko 120.000 ljudi i dalje je evakuisano na Kubi nakon što je snažni uragan Melisa prošle srijede pogodio istočni dio ostrva, saopštili su zvaničnici.

Prema preliminarnim podacima vlade, ukupno 45.282 kuće su oštećene, dok je 1.552 škola pretrpilo štetu, od kojih je oko 200 već obnovljeno, prenosi Efe.

Broj poginulih nije prijavljen, pa Kuba i dalje nema smrtnih slučajeva od uragana, za razliku od Jamajke, Haitija i Bahama.

Guvernerka provincije Granma, Janeci Teri, navela je da su najveće poteškoće zabilježene u opštini Rio Kauto, gdje su poplave izazvane porastom rijeke počele da jenjavaju.

Ministarka prosvjete Naima Arijatna Truhiljo saopštila je da su mnoge obrazovne ustanove korišćene kao skloništa za evakuisane stanovnike.

U zdravstvenom sektoru oštećen je 461 objekat, uključujući bolnice, poliklinike i apoteke.

Snabdijevanje električnom energijom djelimično je obnovljeno - u provinciji Las Tunas struja je dostupna za 94,5 odsto potrošača, dok je u Holginu, Granmi i Gvantanamu dostupnost 40,5, 58,7 i 50,4 odsto, prema riječima ministra energetike i rudarstva Visentea de la O Levija.

U poljoprivredi je prijavljena šteta na 78.700 hektara, od čega više od polovine čine zasadi banana.

Uragan Melisa izazvao je poplave, izlivanje rijeka, klizišta i značajna oštećenja infrastrukture i usjeva.