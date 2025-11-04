Logo

Policija ubila mladića koji je htio nožem da zakolje brata (7)

Foto: Printskrin/Jutjub

Mladić (27) ubijen je u svom domu na Floridi, nakon što ga je policija ugledala kako pokušava da zakolje svog mlađeg brata (7).

Dramatični trenuci odigrali su se u prošle nedjelje, a policajac je upucao 27-godišnjeg mladića u glavu, što je zabilježila i kamera koju je policajac nosio na uniformi.

Video počinje tako što 25-godišnji zamjenik šerifa okruga Hilsboro, Entoni Gonzalez, viče na Marija Komaza (27) da baci nož i pusti svog sedmogodišnjeg brata.

Kada stariji brat nije poslušao naređenja, policajac je provalio vrata, a kamera je zabilježila kako Komazo, koji je na sebi imao kacigu, drži mlađeg brata u klinču.

војска украјина

Svijet

Ukrajina dobila moćno oružje

Nakon što je više puta uzviknuo: "Baci nož ili ću te ubiti!", Gonzalez je pucao jednom i pogodio 27-godišnjaka u glavu.

Poslije pucnjave, policajac je izvukao dječaka na sigurno, dok je povređeni Komazo prevezen u bolnicu, gdje je nekoliko sati kasnije preminuo.

Kako je kasnije saopšteno, policiju su pozvali rođaci dvojice braće.

Nakon incidenta, Gonzalez je stavljen na obavezno administrativno odsustvo dok se ne završi istraga o slučaju.

(telegraf)

