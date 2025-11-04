Preminuo radnik koji je bio zarobljen pod ruševinama tornja u Rimu

Rumunski radnik koji je satima bio zarobljen pod ruševinama u Rimu nakon djelomičnog urušavanja srednjovjekovne kule preminuo je u bolnici, samo kratko nakon što su ga spasilačke službe izvukle.

U Italiji se juče u 11:20 sati djelomično urušio toranj Torre dei Conti, istorijska građevina koja je trenutno bila u fazi obnove, a u ruševinama je ostao zarobljen radnik.

Vijest o njegovoj smrti objavila je italijanska premijerka Đorđa Meloni.

"Izražavam duboku tugu i saučešće, u svoje ime i u ime vlade, zbog tragičnog gubitka, radnika koji je poginuo u urušavanju Torre dei Conti u Rimu. Blizu smo njegove porodice i kolega u ovom trenutku neizrecive patnje", navela je Meloni.

Dva dijela 29 metara visokog Torre dei Conti, u blizini Koloseuma, srušila su se na tlo. Prvo urušavanje dogodilo se oko 10:30 sati po britanskom vremenu, a drugo oko 90 minuta kasnije.

Operacija spasavanja je dugo trajala jer svaki put kada bi se dio tijela radnika oslobodio, dolazilo bi do daljnjih urušavanja, koja bi ga ponovo zatrpala pod ruševinama, naveli su italijanski spasioci.

Vlasti su saopštile da je bio pri svijesti tokom dugotrajne operacije spasavanja prije nego što je hospitalizovan u kritičnom stanju. Preminuo je ubrzo nakon što je stigao u bolnicu.

Drugi radnik, takođe Rumun, gotovo odmah je izvučen i prevezen u bolnicu sa teškim, ali ne i po život opasnim povredama glave, dok su još dva radnika zadobila lakše povrede i odbila bolničko liječenje.