Pronađen bunker sa drogom balkanske narko-bande u Beču

Bečka policija saopštila je danas da je zadala još jedan udarac narko-bandama, ovaj put u kvartu Brigitenau.

Kako prenose austrijski mediji, riječ je o balkanskoj narko-mreži, a glavni dobavljač je bio 24-godišnji Srbin.

U njegovom stanu policajci su pronašli pravi bunker sa drogom: 18 kilograma kanabisa, preko 2 kilograma kokaina, ketamina, vatrenog oružja i veću količinu novca.

Ipak, ovo je samo epilog još jedne uspješne akcije koja je započela još u oktobru. Naime, tada su policajci Specijalne jedinice za borbu protiv uličnog kriminala (EGS) uhapsili osumnjičenog dilera. Međutim, racija je bila samo početak: Sljedećeg dana, istražioci su uspjeli da organizuju sastanak sa osumnjičenim dobavljačem. Kada se 24-godišnji Srbin pojavio, odmah su mu stavili lisice – policija je u njegovoj torbi pronašla više od pola kilograma kanabisa i 50 grama kokaina.

Kasnije je trag vodio do takozvanog bunkera, gd‌je su policajci otkrili još nešto: ukupno su zaplijenili 18,1 kilogram kanabisa, 2,6 kilograma kokaina, 105,5 grama ketamina i više komada vatrenog oružja. Takođe je konfiskovana i značajna suma novca, navodno, riječ je o desetinama hiljada evra.

Osumnjičeni je pritvoren po nalogu Javnog tužilaštva u Beču. Istraga o ovom slučaju je u toku, pišu Nezavisne.