Iznajmio stan, pa sada traži pomoć na mrežama

Mnogi ljudi iz regiona, koji su otišli u inostranstvo u potrazi za boljim životom, tek tamo shvate da su problemi sa gazdama stanova – univerzalni.

Iako su očekivali da će u uređenijim zemljama sve funkcionisati bez trzavica, ponekad se ispostavi da su “stanodavac-stanar odnosi” i tamo komplikovani.

Upravo to je na svojoj koži osjetio jedan Balkanac koji trenutno živi sa svojom ženom u Njemačkoj. Svoju ispovijest o “gazdarici đavolici” podijelio je na Fejsbuk stranici “Balkanci u Njemačkoj”, gdje je otvoreno opisao kroz šta prolazi sa gazdaricom kod koje iznajmljuje stan.

“Kao da smo potpisali ugovor s đavolicom” Iznajmili smo stan kod jedne bake, 72 godine, živi sprat iznad nas. Kad smo se uselili, mislili smo da je mila i fina – donosila kolače, pričala o cvijeću. Ali, ljudi moji, poslije mjesec dana – kao da smo potpisali ugovor s đavolicom.

Zove nas u devet ujutru da kaže: ‘Čula sam da ste hodali kasno sinoć.’ Jednom sam sušio veš na terasi, a ona kaže: ‘To se ne smije, kvasi fasadu.’ Kad dođu gosti, odmah pita: ‘Koliko ih ima i kad idu?’

Čak je jednom pitala moju ženu da li može da uđe da vidi ‘kako čuvamo stan’. Tad sam poludio, ali opet – ne smijem previše da reagujem, jer još nismo našli drugi stan, a znate kako je teško iznajmiti nešto bez stalnog ugovora o radu – napisao je on pa dodao:

“Sad me muči – da li da sve trpimo dok ne nađemo drugo mjesto ili da se suprotstavim pa rizikujem da nas izbaci?”.

Ispod njegove objave nizali su se različiti komentari, najviše onih koji su priznali da ponašanje gazdarice nije normalno. Mnogi koji žive u Njemačkoj otkrili su da nikad nisu imali sličan problem i da ih niko od Nijemaca nikada nije provjeravao, prenosi Blic.

"Mi smo sedam godina kod istog gazde, Nijemca. Žive u kući do nas. Niko nas ne ispituje ni ko nam dolazi, gosti nam mogu ostati i po čitav mjesec, i nikakvih problema nema. Imam troje malih unučića koji lude i vrište kao i sva djeca. Nedavno se iznad nas doselio novi stanar i kada sam gazdarici rekla da smo možda previše glasni, ona mi je odgovorila: ‘Šta vas briga, i onako ne čuje dobro. I ja imam unučiće", napisala je jedna korisnica, dok je jedan Balkanac dodao:

“Bježi od nje što prije, samo će ti praviti probleme. Bar znam za sličan slučaj gdje je čovjek, ni kriv ni dužan, dobio kaznu od 10.000 evra. Zakon nije isti za tebe i za nju“.