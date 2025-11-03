Logo

Aleksandra Prijović povrijedila veliku obožavateljku: Kraj

Izvor:

Alo

03.11.2025

21:48

Александра Пријовић повриједила велику обожаватељку: Крај

Aleksandra Prijović je nedavno ostala bez jedne od svojih najvećih fan stranica na društvenim mrežama koja je brojala 80.000 pratilaca.

Djevojka koja je vodila strancu oglasila se tada, kako je rekla, posljednji put.

Младен Жижовић

Fudbal

Vojvodina se oprostila od Žižovića: Prisjetili se podviga s Borcem

Kako tvrdi, Aleksandra joj je postavila zabranu da je označava u objavama što ju je povrijedilo, te je odlučila da odustane.

"Poslije šest godina prisustva na ovom profilu sa tugom i razočaranjem shvatam da je došao trenutak da se povučem. Šest godina sam ulagala emociju, pažnju i vrijeme jer mi je to značilo, zato mi je posebno teško priznati da više nema smisla da ostajem. Kada mi je Aleksandra zabranila da je označavam na sadržajima koji su mi donosili radost, shvatila sam da ovdje više nisam poželjna. Ta odluka me je jako povrijedila i uvrijedila. Nije mi lako da ovo pišem jer još uvijek nosim lijepe uspomene, ali ne mogu da ignorišem taj osjećaj. Vjerujem da je povlačenje sada najbolje rješenje. Odlazim bez mržnje, ali i bez povratka. Hvala svima na svemu, nikad vas neću zaboraviti, ali ovo je moje zbogom. Aleksandra će zauvijek biti dio mene i mog srca", poručila je obožavateljka, piše "Alo".

