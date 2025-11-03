Žiri ''Zvezda Granda'' u novom sastavu

Aleksandar Milić Mili dugogodišnji je član stručnog žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a mnoge je iznenadilo što se danas nije pojavio na snimanju.

Mili na snimanje “Zvezda Granda” danas nije došao iz opravdanih razloga, a kako su saopštili iz produkcije, odlučeno je da će ga mijenjati Sanja Vučić.

Malo ko zna da Mili ima diplomu prestižnog fakulteta. On je jednom prilikom rekao da on i brat nikada nisu zapostavili školovanje, a on ima diplomu Biznis administracije u Pragu.

– Ivan i ja smo tako odgajani da smo imali razne aktivnosti, sport, muziku i školu, i ako u tim stvarima dajemo rezultate, bili smo slobodni da radimo šta hoćemo. Roditelji su nas podržavali, pogotovo u muzici. Ivan je bio sjajan pijanista, a ja najlošiji đak u istoriji muzičke škole koja ima tradiciju 200 godina. Nikad ništa nisam vježbao, svirao sam sa 12 dok su svi ostali u grupi imali 9 godina. Bio sam katastrofa, ali sam vrlo rano počeo da pravim pjesme. Već sa 9 godina sam dobio prvu nagradu Hrvatske za dječiju poeziju. Stalno me je privlačilo da svoje misli i unutrašnji svijet bilježim na papiru – ispričao je Mili tada.

Sanja ima svoje kandidate

Sanja često mijenja kolege koje su u sastavu žirija, a odnedavno je dobila i svoje kandidate. Prošle godine je dolazila kao zamjena, a sada imam svoje kandidate.

– Ove godine radim sa kandidatima i to me raduje, sada imam dva svoja kandidata. Vidjećemo da li će se situacija promijeniti danas i sutra sam takođe tu. Jako sam uzbuđena zbog toga – rekla je ona nedavno.