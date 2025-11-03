Logo

Zapaljen automobil istaknutog političara

03.11.2025

19:20

Запаљен ауто њемачког политичара
Automobil koji pripada istaknutom poslaniku njemačke krajnje desnice iz stranke Alternativa za Njemačku (AfD) zapaljen je u ranim jutarnjim satima ponedjeljka ispred njegove kuće, u incidentu koji policija istražuje kao mogući slučaj podmetanja požara.

Bernda Baumana, glavnog parlamentarnog koordinatora AfD-a, policijski službenici su probudili oko pet sati ujutro kako bi ga obavijestili o požaru ispred njegove kuće, navodi se u saopštenju njegove kancelarije.

Privatni video koji je objavio njegov tim prikazuje tri potpuno izgorjela vozila i četvrto s velikim oštećenjima od vatre.

64c35b297bfca laboratorija

Društvo

Upaljen alarm: U Srpskoj otkriven tifus

Prema izvještajima medija, istražioci vjeruju da su počinioci prvo zapalili jedno vozilo, nakon čega se vatra proširila na još tri obližnja automobila.

Policija je potvrdila da incident tretira kao sumnju na podmetanje požara, ali do sada nije pronašla nikakav trag koji bi ukazivao na počinioce.

