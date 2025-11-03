Pas rastrgao devetomjesečnu bebu, nije joj bilo spasa

Izvor:
Dnevnik.hr
03.11.2025
17:36
Pas je napao i usmrtio devetomjesečnu bebu u jugoistočnom Valesu.
Napad se dogodio u nedjelju oko 18 sati, a na mjesto događaja odmah je stigla policija i ljekari iz Velške hitne pomoći, ali beba je preminula na mjestu događaja.
Policajci su saopštili da je pas zaplijenjen, javlja Skaj Njuz.
"Razumijemo da će ovaj incident izazvati zabrinutost, ali policajci su na mjestu događaja i provode istragu", rekao je šef policije Džon Davies, piše Dnevnik.hr.