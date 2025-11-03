Logo

Pas rastrgao devetomjesečnu bebu, nije joj bilo spasa

Izvor:

Dnevnik.hr

03.11.2025

17:36

Foto: Unsplash

Pas je napao i usmrtio devetomjesečnu bebu u jugoistočnom Valesu.

Napad se dogodio u nedjelju oko 18 sati, a na mjesto događaja odmah je stigla policija i ljekari iz Velške hitne pomoći, ali beba je preminula na mjestu događaja.

Policajci su saopštili da je pas zaplijenjen, javlja Skaj Njuz.

Policija FBiH

Hronika

Užas u BiH: Pijani vozač udario djevojčicu pa pobjegao

"Razumijemo da će ovaj incident izazvati zabrinutost, ali policajci su na mjestu događaja i provode istragu", rekao je šef policije Džon Davies, piše Dnevnik.hr.

