Kum Saše Popovića otkrio detalje snimanja filma o njegovom životu

Pjevač Dejan Ćirković Ćira progovorio je o snimanju filma o njegovom kumu Saši Popoviću, koji je 1. marta izgubio bitku sa opakom bolešću.

Ćira je otkrio da nije riječ o igranom filmu, već o dokumentarcu posvećenom legendarnom muzičkom producentu i osnivaču "Granda".

"Kod Viki na veselju sam čuo za to, pa me kasnije zvao drug iz Novog Sada i rekao da se priča da se snima film o Saši. Niko me još nije kontaktirao da ja učestvujem. Čuo sam se sa Suzom i ona mi je rekla da će me sigurno pozvati, jer to nije film, film, da neko glumi Sašu, nego dokumentarac u kome će ljudi koji su ga poznavali pričati o njemu. I Suza bi trebalo da priča, nije mi rekla konkretno, ali koliko sam razumio, da, učestvovaće", priča pjevač.

On je otkrio i da će se dokumentarac emitovati povodom godišnjice Sašine smrti.

"Emitovanje će biti za godišnjicu. A pomen povodom godinu dana biće 28. februara. Da ne bude opet kako neki nisu znali", poručio je za "Republiku".

Kako kaže, još uvijek ne zna ko će i biti dio ovog projekta, te samim tim ne zna ni hoće li Lepa Brena, koja je godinama sarađivala sa Sašom, biti dio istog.

"Ne znam. Stvarno ne znam. Ovo što sam ti rekao, to je sve što znam."

Detalji filma o Saši

Inače, snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obilježili Sašin život i karijeru.

Cijeli projekat realizuje se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i kćerke Aleksandre, kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu koju je publika rijeđe imala prilike da vidi, prenosi 24sedam.