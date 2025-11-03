Logo

Vatrogasci satima pokušavaju da izvuku radnika zarobljenog ispod ruševina kod Koloseuma

SRNA

03.11.2025

17:16

Vatrogasci i dalje pokušavaju da izvuku radnika koji je satima zarobljen ispod ruševina srednjovjekovne kule koja se djelimično srušila tokom renoviranja u centru Rima.

Još jedan radnik teže je povrijeđen u nesreći kod Koloseuma, piše "Dejli mejl".

Hronika

Maloljetnik brutalno pretučen metalnom šipkom

Vatrogasci su se suočili sa složenim zadatkom jer se konstrukcija nastavila urušavati dok su pokušavali da se približe radniku kroz prozor na prvom spratu. Još jedan prilaz pomoću drugih merdevina je takođe prekinut, a umjesto njih je poslat dron.

Tri radnika su spasena nepovrijeđena nakon početnog podnevnog urušavanja, rekao je portparol vatrogasaca Luka Kari. Nijedan vatrogasac nije povrijeđen.

Najviši rimski zvaničnik za sprovođenje zakona, prefekt Lamberto Đanini, rekao je da se čuju "znakovi života" radnika koji je zarobljen ispod ruševina i da su vatrogasci uspjeli da mu pruže određenu zaštitu tokom ranijeg pokušaja spasavanja.

Hronika

Auto se zakucao u ogradu - vozač na mjestu poginuo

Đanini je situaciju nazvao "veoma složenom" i rekao da se donosi i druga oprema.

"Biće to veoma duga operacija. Moramo pokušati da spasemo ovu osobu, a istovremeno ublažiti ogromne rizike za ljude koji pokušavaju da njega spasu", izjavio je Đanini novinarima.

Tagovi:

Italija

povrijeđen radnik

