Kod osumnjičenih za krađu u Lionu pronađeno 306 kilograma zlata

Izvor:

Tanjug

03.11.2025

16:59

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата
Foto: Pixabay

Francuska policija je u skrovištu petorice muškaraca i jedne žene, koji su uhapšeni pod sumnjom da su opljačkali laboratoriju za preradu zlata u Lionu, pronašla više od 306 kilograma dragocjenog metala, uglavnom zlata, čija je vrijednost procijenjena na 28 miliona evra, saopštio je danas javni tužilac.

Prema riječima tužioca u Lionu, Tijeri Drana, pljačkaši su uhapšeni u četvrtak, samo dva sata poslije provale u laboratoriju za preradu dragocjenih metala, zahvaljujući brzoj akciji policije, prenijela je TV BFM.

Lopovi su prilikom pljačke koristili eksploziv i vojno oružje, a u njihovoj “sigurnoj kući” prilikom pretresa je pronađen pravi arsenal.

Pored petorice muškaraca, uhapšena je i jedna žena koja je, zajedno sa još jednim osumnjičenim, negirala umiješanost, dok su se ostala četvorica osumnjičenih branila ćutanjem.

Oni su izvedeni pred istražni sud, a tužilac je naveo da je tražio da budu optuženi za zavjeru sa ciljem izvršenja organizovanog kriminala i oružane pljačke.

Лувр пљачка

Svijet

Ko su osumnjičeni za pljačku Luvra

Kako je naveo tužilac Dran, u pitanju su iskusni kriminalci, budući da su sva petorica osumnjičenih osuđivana i ranije.

Oni su u četvrtak izveli upad u laboratoriju Purkeri u Lionu, koristeći eksploziv i jurišne puške i pištolje.

Prilikom pljačke petoro zaposlenih u laboratoriji lakše je povređeno, navodi BFM TV.

Lion

Pljačka

