Vatrogasci spasili ženu iz plamena u posljednji čas

Telegraf
03.11.2025
16:31
Veliki požar buknuo je danas oko 14. 30 časova u stanu jedne stambene zgrade u Ulici Vardarska u Požarevcu, saznaje "Telegraf.rs".
Na lice mjesta su odmah došle vatrogasne ekipe koje su zatekle stan na četvrtom spratu u plamenu, a u gašenju vatre je bilo angažovano osam vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila.
Kako Telegraf.rs saznaje, u stanu u kome je izbio požar nalazila se jedna osoba koja je u pokušaju da se spasi od vatre pobjegla na terasu. Tokom akcije spasavanja iz stana ona je evakuisana, a izbjegla je teže posledice zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca.
- Vatrogasci su ušli u stan koji je bio u plamenu. Žena je stajala na terasi i da nisu brzo reagovali ona bi se ugušila od dima- kaže izvor pomenutog portala.
Brzom i efikasnom intervencijom pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice Požarevac, požar je lokalizovan, čime je spriječeno njegovo dalje širenje na susjedne stanove i objekat.
Uzrok požara za sada nije poznat, a istraga o okolnostima izbijanja vatre biće sprovedena nakon uviđaja.
