Kriza trese Njemačku: Više firmi razmatra otpuštanje radnika

Njemačkim kompanijama predstoji još jedna teška godina i otprilike trećina njih namjerava gasiti radna mjesta, utvrdio je Njemački ekonomski institut IV u najnovijem istraživanju.

Otprilike 36 posto kompanija namjerava iduće godine smanjiti broj zaposlenih, tačno dvostruko više od udjela onih koje namjeravaju otvarati nova radna mjesta.

Raspoloženje je posebno sumorno u sektoru industrije, u kojem približno 41 posto anketiranih kompanija planira smanjiti broj radnih mjesta, a tek otprilike svaka sedma firma očekuje da će zapošljavati nove radnike.

Istraživanje svjedoči o ograničenom optimizmu među firmama za 2026. godinu, nakon dviju uzastopnih godina stagnacije aktivnosti.

Banja Luka MUP Srpske poručuje građanima Banjaluke: Sutra počinje...

Približno četvrtina kompanija očekuje veću proizvodnju ili poslovnu aktivnost nego u 2025., dok gotovo trećina predviđa pad, pokazalo je istraživanje objavljeno u nedjelju.

Najsumornije je raspoloženje u industriji, s negativnim očekivanjima o proizvodnji u idućoj godini, zbog trgovinskih sukoba, geopolitičkih poremećaja, rizika u nabavci sirovina i visokih regulatornih i troškova energije i rada.

Produljena kriza također prigušuje ulaganja i istraživanje je pokazalo da trećina kompanija planira smanjiti investicijske proračune za iduću godinu.

Veća ulaganja očekuje otprilike četvrtina ispitanika, utvrdio je institut. piše Dnevnik.hr.