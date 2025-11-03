Kriza trese Njemačku: Više firmi razmatra otpuštanje radnika

Izvor:
Dnevnik.hr
03.11.2025
16:13

Njemačkim kompanijama predstoji još jedna teška godina i otprilike trećina njih namjerava gasiti radna mjesta, utvrdio je Njemački ekonomski institut IV u najnovijem istraživanju.
Otprilike 36 posto kompanija namjerava iduće godine smanjiti broj zaposlenih, tačno dvostruko više od udjela onih koje namjeravaju otvarati nova radna mjesta.
Raspoloženje je posebno sumorno u sektoru industrije, u kojem približno 41 posto anketiranih kompanija planira smanjiti broj radnih mjesta, a tek otprilike svaka sedma firma očekuje da će zapošljavati nove radnike.
Istraživanje svjedoči o ograničenom optimizmu među firmama za 2026. godinu, nakon dviju uzastopnih godina stagnacije aktivnosti.
Približno četvrtina kompanija očekuje veću proizvodnju ili poslovnu aktivnost nego u 2025., dok gotovo trećina predviđa pad, pokazalo je istraživanje objavljeno u nedjelju.
Najsumornije je raspoloženje u industriji, s negativnim očekivanjima o proizvodnji u idućoj godini, zbog trgovinskih sukoba, geopolitičkih poremećaja, rizika u nabavci sirovina i visokih regulatornih i troškova energije i rada.
Produljena kriza također prigušuje ulaganja i istraživanje je pokazalo da trećina kompanija planira smanjiti investicijske proračune za iduću godinu.
Veća ulaganja očekuje otprilike četvrtina ispitanika, utvrdio je institut. piše Dnevnik.hr.
