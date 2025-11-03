Ova zemlja uvodi turistički porez: Gosti luksuznih hotela plaćaće taksu od 60 evra

Japan bilježi rekordnu popularnost među međunarodnim turistima, uprkos problemima kao što su zagađenje, antisocijalno ponašanje i "ljudske saobraćajne gužve".

Od januara do septembra 2025. godine, broj stranih posjetilaca premašio je 30 miliona, što je prvi put u istoriji.

Prošlog mjeseca Japan je zabilježio 3,26 miliona dolazaka stranih turista, što predstavlja rast od 13,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ukupno, u prvih devet mjeseci 2025. godine u zemlju je stiglo 31,65 miliona međunarodnih turista, rušeći sve mjesečne rekorde iz 2024. godine.

Kako bi se odgovorilo na talas posjetilaca i promovisao održivi turizam, Japan je odobrio najveći ikada hotelski porez. Ova uredba će prvo stupiti na snagu sljedeće godine u gradu Kjotu. Porez je prvi put povećan od njegovog uvođenja 2018. godine i očekuje se da će prihode grada od poreza na smještaj povećati sa oko 31,8 miliona na oko 71,5 miliona evra.

Iznos poreza zavisi od cijene smještaja. Gosti luksuznih hotela plaćaće oko 56,84 evra po noći, dok će porezi za srednje i budžetske sobe biti znatno manji - od 5,68 do 22,73 evra po noći. Najniži porez od 1,14 evra primjenjivaće se na smještaj ispod 34,09 evra.

Iako porez nije osmišljen da obeshrabri turiste, njegov cilj je da se troškovi "mjera protiv prevelikog turizma" raspodijele među posjetiocima. Eksperti ističu da ovakvi porezi pomažu u očuvanju kulture, održavanju čistoće, poboljšanju javnog prevoza i boljoj organizaciji turista, a istovremeno doprinosi održivosti destinacije.

Na popularnim lokacijama poput planine Fudži, već se osjećaju posljedice velikog broja posjetilaca, sa problemima zagađenja i bezbjednosti zbog gužvi na stazama. Lokalna vlast planira širenje infrastrukture i povećanje broja autobusa kako bi se nosila sa rastućom potražnjom.

Porez u Kjotu, uz pravilno investiranje prihoda, neće negativno uticati na iskustvo turista. Naprotiv, posjetioci koji biraju premium smještaj mogu da osjete dodatnu vrijednost jer njihova uplata doprinosi održivosti i poboljšanju destinacije.