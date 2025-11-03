Italija se potpuno urušava od „ekonomije do kule“, dok vlada ove zemlje besmisleno troši novac svojih poreskih obveznika na Ukrajinu, napisala je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, na svom Telegram kanalu.

Diplomata je skrenula pažnju na izvještaje medija o tome da je u samom centru Rima, u blizini Rimskog foruma, došlo do djelimičnog urušavanja istorijske kule.

„Podsjetiću, u maju ove godine Ministarstvo spoljnih poslova Italije je izvještavalo da italijanska pomoć Ukrajini, uključujući vojnu podršku i doprinose preko mehanizama EU, iznosi oko 2,5 milijardi evra, od čega je oko jednu milijardu namijenjeno za izbjeglice, 310 miliona za podršku državnom budžetu i 93 miliona za humanitarne aktivnosti. Dok italijanska vlada besmisleno troši novac svojih poreskih obveznika, Italija se u potpunosti urušava: od ekonomije do kule“, navela je ona.

Prema podacima agencije ANSA, usled urušavanja Kontijeve kule u centru Rima povrijeđene su četiri osobe, od kojih je jedna zadobila teške povrede.

Kula iz XIII vijeka

Kontijeva kula, visoka 29 metara, nalazi se u širokom bulevaru koji vodi od centralnog Trga Venecija do Koloseuma. Zgrada nije u upotrebi od 2006. godine, ali se na njoj radilo u okviru četvorogodišnjeg projekta restauracije koji bi trebalo da bude završen naredne godine, prema podacima vlasti grada Rima, piše Rojters.

Na video-snimcima objavljenim na društvenim mrežama, vidi se oblak prašine nakon urušavanja. Zbog radova na restauraciji, oblast oko tornja bila je zatvorena za pješake, tako da je to sreća u nesreći i nije bilo više povrijeđenih.

Kula, sagrađena 1238. godine po nalogu pape Inoćentija III, nalazi se u blizini Koloseuma i Rimskog foruma, u samom istorijskom centru Rima, piše Sputnjik.