Lavina zatrpala planinare, ima mrtvih

03.11.2025

Лавина затрпала планинаре, има мртвих
Foto: Unsplash

Troje planinara, uključujući jednog stranog državljanina, je poginulo, a osam drugih se vodi kao nestalo kada je lavina pogodila planinarsku ekspediciju na vrhu Himalaja u Nepalu, saopšteno je iz policije.

"Među nestalima na planini Jalung Ri Himal, visine 5.630 metara, u okrugu Dolaka, sjeveroistočno od Katmandua, je pet stranih državljana", rekao je šef lokalne policije Gjan Kumar Mahato za Rojters.

On je dodao da su četiri povrijeđena planinara evakuisana u obližnje selo, a potraga za nestalima, uključujući i helikopterom, se nastavlja.

"Takođe smo poslali kopnene timove za pretragu i spasavanje iz vojske i policije i čekamo dalji razvoj događaja", rekao je Mahato.

Nacionalnosti poginulih ili nestalih stranaca nisu poznate.

Jalung Ri se nalazi u dolini Rolvaling na sjeveroistoku Nepala, a alpinisi se tamo susreću sa mješavinom stijena, leda i snijega.

