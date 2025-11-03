Lavina zatrpala planinare, ima mrtvih

Izvor:
Troje planinara, uključujući jednog stranog državljanina, je poginulo, a osam drugih se vodi kao nestalo kada je lavina pogodila planinarsku ekspediciju na vrhu Himalaja u Nepalu, saopšteno je iz policije.
"Među nestalima na planini Jalung Ri Himal, visine 5.630 metara, u okrugu Dolaka, sjeveroistočno od Katmandua, je pet stranih državljana", rekao je šef lokalne policije Gjan Kumar Mahato za Rojters.
On je dodao da su četiri povrijeđena planinara evakuisana u obližnje selo, a potraga za nestalima, uključujući i helikopterom, se nastavlja.
"Takođe smo poslali kopnene timove za pretragu i spasavanje iz vojske i policije i čekamo dalji razvoj događaja", rekao je Mahato.
Nacionalnosti poginulih ili nestalih stranaca nisu poznate.
Jalung Ri se nalazi u dolini Rolvaling na sjeveroistoku Nepala, a alpinisi se tamo susreću sa mješavinom stijena, leda i snijega.
