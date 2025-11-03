Belorusija spremna da pošalje vojsku u Ukrajinu

Izvor:
B92
03.11.2025
14:12
Bjeloruski mirovnjaci spremni su da budu raspoređeni u Ukrajinu ako bude potrebno, rekao je Aleksej Skabej, šef Odjeljenja za međunarodnu vojnu saradnju i mirovne aktivnosti Komande snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Bjelorusije.
Skabej je rekao da je misija u Ukrajini moguća samo uz saglasnost strana.
"Ovo ne zavisi samo od nas. Zavisi od toga kako strane odluče između sebe. Spremni smo da pružimo pomoć na zahtjev obje strane – uvijek smo spremni", naveo je on za bjeloruski TV kanal STV.
Bjelorusija je jedan od najvećih saveznika Rusije u ratu protiv Ukrajine od februara 2022. godine pružajući logistiku, vojne baze i aerodrome za napade. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko otvoreno podržava akcije Rusije. Bjelorusija je takođe optužena da pomaže Rusiji u deportaciji ukrajinske djece.
U januaru je Lukašenko rekao da samo bjeloruski mirovnjaci mogu da obezbijede normalne odnose između Ukrajine i Rusije, ali da ih Minsk neće slati na liniju fronta.
Kasnije u februaru, rekao je da Rusija nikada neće pristati na raspoređivanje mirovnih snaga EU u Ukrajini i optužio je rukovodstvo EU za "agresivnost".
Prema izvještajima medija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska su pripremile plan za raspoređivanje do 30.000 evropskih vojnika u Ukrajini.
SAD su izrazile podršku evropskoj misiji, ali su odbile da direktno učestvuju.
Blumberg je izvijestio da je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan razgovarao o mogućem raspoređivanju trupa u Ukrajinu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.
