Bjeloruski mirovnjaci spremni su da budu raspoređeni u Ukrajinu ako bude potrebno, rekao je Aleksej Skabej, šef Odjeljenja za međunarodnu vojnu saradnju i mirovne aktivnosti Komande snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Bjelorusije.

Skabej je rekao da je misija u Ukrajini moguća samo uz saglasnost strana.

"Ovo ne zavisi samo od nas. Zavisi od toga kako strane odluče između sebe. Spremni smo da pružimo pomoć na zahtjev obje strane – uvijek smo spremni", naveo je on za bjeloruski TV kanal STV.

Bjelorusija je jedan od najvećih saveznika Rusije u ratu protiv Ukrajine od februara 2022. godine pružajući logistiku, vojne baze i aerodrome za napade. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko otvoreno podržava akcije Rusije. Bjelorusija je takođe optužena da pomaže Rusiji u deportaciji ukrajinske djece.

U januaru je Lukašenko rekao da samo bjeloruski mirovnjaci mogu da obezbijede normalne odnose između Ukrajine i Rusije, ali da ih Minsk neće slati na liniju fronta.

Kasnije u februaru, rekao je da Rusija nikada neće pristati na raspoređivanje mirovnih snaga EU u Ukrajini i optužio je rukovodstvo EU za "agresivnost".

Prema izvještajima medija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska su pripremile plan za raspoređivanje do 30.000 evropskih vojnika u Ukrajini.

SAD su izrazile podršku evropskoj misiji, ali su odbile da direktno učestvuju.

Blumberg je izvijestio da je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan razgovarao o mogućem raspoređivanju trupa u Ukrajinu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.