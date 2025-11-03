Logo

Belorusija spremna da pošalje vojsku u Ukrajinu

Izvor:

B92

03.11.2025

14:12

Komentari:

0
Белорусија спремна да пошаље војску у Украјину
Foto: Tanjug / AP

Bjeloruski mirovnjaci spremni su da budu raspoređeni u Ukrajinu ako bude potrebno, rekao je Aleksej Skabej, šef Odjeljenja za međunarodnu vojnu saradnju i mirovne aktivnosti Komande snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Bjelorusije.

Skabej je rekao da je misija u Ukrajini moguća samo uz saglasnost strana.

"Ovo ne zavisi samo od nas. Zavisi od toga kako strane odluče između sebe. Spremni smo da pružimo pomoć na zahtjev obje strane – uvijek smo spremni", naveo je on za bjeloruski TV kanal STV.

Bjelorusija je jedan od najvećih saveznika Rusije u ratu protiv Ukrajine od februara 2022. godine pružajući logistiku, vojne baze i aerodrome za napade. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko otvoreno podržava akcije Rusije. Bjelorusija je takođe optužena da pomaže Rusiji u deportaciji ukrajinske djece.

U januaru je Lukašenko rekao da samo bjeloruski mirovnjaci mogu da obezbijede normalne odnose između Ukrajine i Rusije, ali da ih Minsk neće slati na liniju fronta.

Kasnije u februaru, rekao je da Rusija nikada neće pristati na raspoređivanje mirovnih snaga EU u Ukrajini i optužio je rukovodstvo EU za "agresivnost".

Prema izvještajima medija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska su pripremile plan za raspoređivanje do 30.000 evropskih vojnika u Ukrajini.

SAD su izrazile podršku evropskoj misiji, ali su odbile da direktno učestvuju.

Blumberg je izvijestio da je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan razgovarao o mogućem raspoređivanju trupa u Ukrajinu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.

Podijeli:

Tag:

Bjelorusija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Док спасиоци извлаче људи из рушевина, кула наставила да се урушава: Драма у Риму се наставља

Svijet

Dok spasioci izvlače ljudi iz ruševina, kula nastavila da se urušava: Drama u Rimu se nastavlja

1 d

0
Урушила се кула у Риму у близини Колосеума: Људи остали затрпани под рушевинама

Svijet

Urušila se kula u Rimu u blizini Koloseuma: Ljudi ostali zatrpani pod ruševinama

2 d

2
Стиже катастрофа: Наређена евакуација више десетина хиљада људи

Svijet

Stiže katastrofa: Naređena evakuacija više desetina hiljada ljudi

2 d

0
Ентони Вилијамс оптужен за покушај убиства након напада ножем у возу

Svijet

Entoni Vilijams optužen za pokušaj ubistva nakon napada nožem u vozu

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

43

Bitno: OC 'Jahorina'

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

13

36

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner