Predsjednik Češke imenovao novu vladu na čelu sa premijerom Babišem

Predsjednik Češke Petr Pavel zvanično je imenovao novu vladu na čelu sa premijerom Andrejom Babišem, javio je Rojters.

Babiš je imenovan za premijera nakon pobjede njegove stranke ANO na izborima u oktobru.

ANO je formirao koalicionu vladu sa SPD, proruskom desničarskom antievropskom strankom, i partijom AUTO, čija je glavna agenda protivljenje klimatskoj politici EU.