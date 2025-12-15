Logo
Large banner

Predsjednik Češke imenovao novu vladu na čelu sa premijerom Babišem

Izvor:

Agencije/Reuters

15.12.2025

09:26

Komentari:

0
Предсједник Чешке именовао нову владу на челу са премијером Бабишем
Foto: Tanjug/AP/Petr David Josek

Predsjednik Češke Petr Pavel zvanično je imenovao novu vladu na čelu sa premijerom Andrejom Babišem, javio je Rojters.

Babiš je imenovan za premijera nakon pobjede njegove stranke ANO na izborima u oktobru.

PEČURKE-080925

Svijet

Češka vlada legalizovala sastojak magičnih pečurki u medicinske svrhe

ANO je formirao koalicionu vladu sa SPD, proruskom desničarskom antievropskom strankom, i partijom AUTO, čija je glavna agenda protivljenje klimatskoj politici EU.

Podijeli:

Tagovi:

Češka

nova vlada

Petr Pavel

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чешка компанија намјерава да прошири инвестирање у Целекс

Ekonomija

Češka kompanija namjerava da proširi investiranje u Celeks

2 god

0
Тежак судар два воза, више од 40 људи повријеђено

Svijet

Težak sudar dva voza, više od 40 ljudi povrijeđeno

3 sedm

0
Мапа Чешке након избора: Разлика у односу на 2021. јасно видљива и ту је кључ побједе Бабиша

Svijet

Mapa Češke nakon izbora: Razlika u odnosu na 2021. jasno vidljiva i tu je ključ pobjede Babiša

2 mj

1
Бабиш "преузима" Чешку и најављује: Желимо спасити Европу

Svijet

Babiš "preuzima" Češku i najavljuje: Želimo spasiti Evropu

2 mj

0

Više iz rubrike

У Аустралији заставе на пола копља: Премијер најавио пооштравање закона о оружју

Svijet

U Australiji zastave na pola koplja: Premijer najavio pooštravanje zakona o oružju

3 h

0
Мушкарац приведен због пуцњаве на америчком универзитету, пуштен на слободу

Svijet

Muškarac priveden zbog pucnjave na američkom univerzitetu, pušten na slobodu

3 h

0
Ништа од договора – Кијев одбио

Svijet

Ništa od dogovora – Kijev odbio

4 h

0
Оскрнављено гробље након терористичког напада у Сиднеју: Фотографије су језиве

Svijet

Oskrnavljeno groblje nakon terorističkog napada u Sidneju: Fotografije su jezive

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hrvatski sabor izglasao Zakon o izgradnji centra na Trgovskoj gori

12

40

Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

12

31

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

12

29

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

12

28

Ukrajina se sprema za izbore, Zelenski zatražio nacrt zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner