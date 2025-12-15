Predsjednik Češke imenovao novu vladu na čelu sa premijerom Babišem

Izvor:
Predsjednik Češke Petr Pavel zvanično je imenovao novu vladu na čelu sa premijerom Andrejom Babišem, javio je Rojters.
Babiš je imenovan za premijera nakon pobjede njegove stranke ANO na izborima u oktobru.
ANO je formirao koalicionu vladu sa SPD, proruskom desničarskom antievropskom strankom, i partijom AUTO, čija je glavna agenda protivljenje klimatskoj politici EU.
