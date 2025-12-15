U novčaniku napadača iz Sidnej pronađena članska karta srpskog lovačkog kluba, bio je član

U novčaniku osumnjičenog za teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju pronađena je članska karta srpskog lovačkog udruženja "Zastava"

Predsjednik lovačkog udruženja "Zastava" iz Sidneja Vanja Kužet potvrdio je za Blic da je osumnjičeni Navid Akram (24) posjedovao njihovu člansku kartu, ali da ga nije vidio više od pet godina te da udruženje ne izdaje dozvole za nošenje oružja.

U stravičnom terorističkom napadu koji se dogodio juče tokom proslave Hanuke na plaži Bondi, Navid Akram i njegov otac Sadžid Akram (50) otvorili su vatru na okupljene građane. U napadu je ubijeno najmanje 16 osoba, dok su 42 ranjene. Australijske vlasti napad su okarakterisale kao teroristički.

Prema informacijama do kojih su došli mediji, vozačka dozvola Navida Akrama pronađena je na mjestu napada, a ispod nje se nalazila članska karta lovačkog udruženja "Zastava Hunting Association" iz savezne države Novi Južni Vels, koje okuplja dio srpske zajednice u Sidneju.

Predsjednik udruženja Vanja Kužet potvrdio je autentičnost članske karte, ali je naglasio da to udruženje nema nikakve veze s izdavanjem oružnih dozvola.

"Imao je našu člansku kartu, ali mi ne izdajemo dozvole za oružje. Dozvole se dobijaju isključivo preko policije. Mi sprovodimo isključivo sigurnosne obuke i treninge za lov u skladu sa zakonima Novog Južnog Velsa. Taj čovjek nije dolazio kod nas više od pet godina i ne sjećam se njegovog lica", rekao je Kužet.

Dodao je da ih je nakon napada kontaktirala i federalna policija Australije.

"Kod nas je tada pohađao sejfti trening, odnosno obuku o bezbjednom lovu. Ne podržavamo niti se na bilo koji način povezujemo s ovakvim zločinima. Užasno je to što se dogodilo", kazao je Kužet.

Lovačko udruženje "Zastava" nalazi se oko 50 kilometara od mjesta napada, a osim lovačkih aktivnosti d‌jeluje i kao mjesto okupljanja srpske zajednice u tom dijelu Australije.

Stručnjaci za oružje koji su analizirali snimke s mjesta napada procjenjuju da su napadači bili obučeni. Prema njihovim navodima, mlađi napadač koristio je sportsku pušku marke Ruger s nišanom s crvenom tačkom, dok je njegov otac bio naoružan poluautomatskom sačmaricom. U napadu je korišteno i treće oružje koje još nije identifikovano.