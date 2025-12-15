Broj povrijeđenih u Sidneju porastao na preko 40, poginulih 16

Broj poginulih u pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju porastao je na 16, a 40 je hospitalizovano saopštile su vlasti Novog Južnog Velsa.

Premijer Australije Entoni Albaneze ocijenio je da se radilo o strašnom terorističkom napadu na jevrejsku zajednicu, koja je tog trenutka obilježavala Hanuku.

Svijet Ubice otac i sin! Otkriveni novi detalji o terorističkom napadu u Sidneju

Jedan od napadača identifikovan je kao Navid Akram, musliman pakistanskog porijekla.

On je ranjen u razmjeni vatre s policijom i priveden, dok je drugi napadač ubijen na licu mjesta.

Nakon napada, gradovi poput Berlina, Londona i Njujorka pojačali su bezbjednosne mjere.