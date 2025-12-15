Logo
Šok u Holivudu! Slavni glumac i reditelj pronađen mrtav sa suprugom

15.12.2025

07:22

Глумац и његова супруг пронађени мртви
Foto: Društvena mreža X/Juanita Broaddrick

Policija Los Anđelesa saopštila je da je primila prijavu o mrtvim osobama u kući Roba Rajnera, poznatog holivudskog reditelja, glumca i producenta.

Policija Los Anđelesa saopštila je da je primila prijavu o mrtvim osobama u kući Roba Rajnera, poznatog holivudskog reditelja, glumca i producenta koji, pored brojnih nagrada i legendarne filmografije, a ima i nominaciju za Oskara. Portparol porodice je potvrdio da su u pitanju Rejner i njegova supruga Mišel. Policija sumnja na ubistvo i ne želi više ništa da otkrije po tom pitanju, ali je odmah zatražila nalog za pretres porodične kuće.

Зеленски-15122025

Svijet

Danas nastavak razgovora zvaničnika Ukrajine i SAD u Berlinu, dolaze i evropski lideri

Međutim, porodica je za američki ANC Njus rekla da su oboje izbodeni na smrt.

Portparol porodice Rajner rekao je kasno u nedjelju da su Mišel i Rob Rajner preminuli, opisujući gubitak kao "tragičan" i zamolivši za privatnost dok bližnji tuguju.

"Sa dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Slomljeno nam je srce zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost tokom ovog nevjerovatno teškog vremena", rekao je portparol u saopštenju.

(abcnews)

