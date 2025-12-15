Šok u Holivudu! Slavni glumac i reditelj pronađen mrtav sa suprugom

15.12.2025
07:22
Policija Los Anđelesa saopštila je da je primila prijavu o mrtvim osobama u kući Roba Rajnera, poznatog holivudskog reditelja, glumca i producenta.
Portparol porodice Rajner rekao je kasno u nedjelju da su Mišel i Rob Rajner preminuli, opisujući gubitak kao "tragičan" i zamolivši za privatnost dok bližnji tuguju.
Policija Los Anđelesa saopštila je da je primila prijavu o mrtvim osobama u kući Roba Rajnera, poznatog holivudskog reditelja, glumca i producenta koji, pored brojnih nagrada i legendarne filmografije, a ima i nominaciju za Oskara. Portparol porodice je potvrdio da su u pitanju Rejner i njegova supruga Mišel. Policija sumnja na ubistvo i ne želi više ništa da otkrije po tom pitanju, ali je odmah zatražila nalog za pretres porodične kuće.
Međutim, porodica je za američki ANC Njus rekla da su oboje izbodeni na smrt.
🚨This is horrific. Rob Reiner and wife found dead in their home. Both stabbed. — Juanita Broaddrick (@atensnut) December 15, 2025
I didn’t agree with him but no one deserves this. pic.twitter.com/FdVPsvmhwc
"Sa dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Slomljeno nam je srce zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost tokom ovog nevjerovatno teškog vremena", rekao je portparol u saopštenju.
(abcnews)
