Danas nastavak razgovora zvaničnika Ukrajine i SAD u Berlinu, dolaze i evropski lideri

Razgovori ukrajinskih i američkih zvaničnika o prijedlozima za rješenje rata u Ukrajini završeni su sinoć nakon više od pet sati u Berlinu i trebalo bi da se nastave danas, izjavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmitro Litvin.

Litvin je sinoć naveo da je dogovoreno da se razgovori nastave u ponedjeljak ujutro, ističući da se razmatraju nacrti dokumenta za okončanje rata u Ukrajini, prenio je Rojters.

Najavio je da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentarisati razgovore danas, kada budu završeni.

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof rekao je da je postignut veliki napredak tokom jučerašnjih razgovora u Berlinu između visokih američkih i ukrajinskih zvaničnika o najnovijim naporima za okončanje rata u Ukrajini.

Vitkof je napisao u objavi na platformi Iks da su vođeni detaljni razgovori, da je postignut veliki napredak i da će se američki i ukrajinski zvaničnici ponovo sastati ovog jutra.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se juče u Berlinu sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trampa Stivom Vitkofom i zetom američkog predsjednika Džaredom Kušnerom, a glavna tema sastanka je postizanje političkog dogovora za okončanje rata u Ukrajini.

U ukrajinskoj delegaciji su i sekretar Saveta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustem Umerov, prvi zamjenik ministra spoljnih poslova Serhij Kislica, savjetnik šefa Predsjedničkog kabineta Oleksandar Bevz i načelnik Generalštaba Andrej Hnatov, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne.

Sa američke strane prisustvuje i vrhovni komandant Oružanih snaga NATO u Evropi Aleksus Grinkevič.

Mirovnu konferenciju u Berlinu organizuje njemački kancelar Fridrih Merc, a očekuje se da će učestvovati i francuski predsjednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i "mnogi drugi", rekao je ranije portparol njemačke vlade.

Makron je na mreži Iks naveo da je razgovarao sa Zelenskim prije susreta, prenio je BFM.

- Amerikanci, Evropljani i Ukrajinci traže samo mir. Dok Rusija nastavlja svoj agresivni rat, Ukrajina odolijeva - napisao je on, ističući da "Francuska jeste i nastaviće da bude na strani Ukrajine".

Zelenski je ranije izjavio da je samit u Berlinu važna platforma za razgovore sa američkim i evropskim partnerima o okvirnom mirovnom planu u 20 tačaka koji predviđa prekid vatre.

Uoči jučerašnjeg sastanka, Zelenski je naveo da se Ukrajina priprema za sastanak, kao i da razrađuje sve detalje zajedničkih nacrta dokumenata.

Zelenski je naveo na Telegramu da se pažljivo radi na svakom segmentu predloženih dokumenata, ističući da je cilj da svi dogovoreni koraci sa partnerima Ukrajine budu efikasni u obezbjeđivanju bezbjednosnih garancija, prenio je Ukrinform.

Zelenski je rekao da želi da ubjedi Amerikance da podrže zamrzavanje linije fronta u Ukrajini u njenom trenutnom stanju, prije bilo kakvih pregovora sa Moskvom, prenose francuski mediji.