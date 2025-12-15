Dodik: Postojanje CIK-a izgubilo smisao

Centralna izborna komisija je sebe definitivno delegitimisala kao organ koji može učestvovati u izbornom procesu, njeno postojanje izgubilo je smisao - naveo je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

On je naglasio da svi znaju da je postojeći sastav CIK-a izabran po partijskoj liniji, suprotno zakonu.

"Svi znaju da nisu nezavisni, ali sada su postali navijačka grupa SDS-a, koja je sem pristrasnosti pokazala i krajnju nesposobnost. Ta sprega CIK-a i SDS-a, PDP-a i Bošnjaka postaje degutantna i ovaj organ pretvara u fontanu za ispunjavanje želja vječitih gubitnika. Farsu koju su napravili zajedno sa Šmitom čine još većom, postupajući po zahtjevima koje im svakodnevno isporučuju SDS-ovi kadrovi", ukazao je Dodik.

Umjesto izborima, kaže, bave se liječenjem frustracija.

"Tako da više ne možemo govoriti o Centralnoj izbornoj komisiji, već o Centru za izlječenje kompleksa - CIK ili Centru istinske korupcije - CIK", zaključio je Dodik.