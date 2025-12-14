Košarac: Manje tumarajte sarajevskim ulicama otiđite u Banjaluku i dogovarajte

14.12.2025
16:03
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da sarajevske "mudre" političke glave odu u Banjaluku i da se dogovaraju umjesto što tumaraju sarajevskim ulicama i po svijetu.
- Sarajevske "mudre" političke glave neka manje lutaju i tumaraju po sarajevskim ulicama, haustorima i svijetu. Otiđite u Banjaluku i dogovarajte - napisao je Košarac na Instagramu.
