Logo
Large banner

Košarac: Manje tumarajte sarajevskim ulicama otiđite u Banjaluku i dogovarajte

14.12.2025

16:03

Komentari:

0
Кошарац: Мање тумарајте сарајевским улицама отиђите у Бањалуку и договарајте
Foto: Ustupljena fotografija

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da sarajevske "mudre" političke glave odu u Banjaluku i da se dogovaraju umjesto što tumaraju sarajevskim ulicama i po svijetu.

- Sarajevske "mudre" političke glave neka manje lutaju i tumaraju po sarajevskim ulicama, haustorima i svijetu. Otiđite u Banjaluku i dogovarajte - napisao je Košarac na Instagramu.

Podijeli:

Tag:

Staša Košarac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Цвијановићева осудила напад у Сиднеју: ''Српска стоји чврсто уз пријатељски јеврејски народ''

Republika Srpska

Cvijanovićeva osudila napad u Sidneju: ''Srpska stoji čvrsto uz prijateljski jevrejski narod''

2 h

0
Додик: Проблем су они који мисле да су изнад Дејтонског мировног споразума

Republika Srpska

Dodik: Problem su oni koji misle da su iznad Dejtonskog mirovnog sporazuma

5 h

6
Видовић: Предложени буџет резултат анализе, а не списак нечијих жеља

Republika Srpska

Vidović: Predloženi budžet rezultat analize, a ne spisak nečijih želja

6 h

1
Додик: Имамо довољно времена за припрему, увјерен сам у велику побједу СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Imamo dovoljno vremena za pripremu, uvjeren sam u veliku pobjedu SNSD-a

7 h

18
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

30

FIFA objavila važnu vijest

16

25

Kraljica lateksa se ponovo utegla i pokazala savršeno tijelo

16

16

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

16

14

Od januara novi porez stiže na naplatu

16

05

Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner