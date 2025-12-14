Vidović: Predloženi budžet rezultat analize, a ne spisak nečijih želja

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je predloženi budžetski okvir za narednu godinu od 7,409 milijardi KM veći za 659 miliona KM ili 9,8 odsto nego ovogodišnji, te poručila da je urađen na osnovu analize stanja u Srpskoj, a ne nečijih želja.

''Da je to spisak želja, kao što su već počeli da tvrde pojedini, onda bi daleko veći bili procenti rasta prihoda. Oni su, zaista, niski i zato smo jednim djelom otišli u deficit. Očekujemo da vidimo kakav će biti rast prihoda, a sigurno će biti veći nego što smo predložili'', istakla je Vidovićeva.

Ona je naglasila da budžet Republike Srpske nikada nije bio spisak bilo čijih želja, jer se sve planirano uvijek i izvrši.

''To je konstantna priča opozicije, kao što je i konstantna priča da ćemo bankrotirati, a vidi se da nismo. Nikome ko živi u Republici Srpskoj i ko je voli nije do toga'', kaže Vidovićeva.

Ona je naglasila da je Republika Srpska stabilna, da su iz ovogodišnjeg republičkog budžeta izmirene sve obaveze, kao i one po osnovu zaduženja, te isplaćena sva prioritetna davanja definisana Zakonom o budžetskom sistemu.

Govoreći o Prijedlogu budžeta za 2026. godinu koji će se naredne sedmice naći na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, Vidovićeva je navela da su planirani budžetski prihodi od 5,588 milijardi KM, što je više za 116 miliona KM ili 2,1 odsto od ovogodišnjih, dok su rashodi 5,76 milijardi KM i veći su za 337 miliona KM ili 6,2 odsto.

Kada je riječ o planiranim budžetskim prihodima za narednu godinu, Vidovićeva je istakla da su poreski prihodi projektovani na 5,2 milijarde KM, a neporeski na 410 miliona KM.

Najveći rashodi za penzije i boračko-invalidsku zaštitu

Osvrćući se na budžetske rashode, Vidovićeva je ukazala da su najveći iznosi planirani za penzije i boračko invalidsku zaštitu.

''Za iduću godinu penzije se povećavaju za 6,55 odsto, jer je tolika bila računica po Zakonu o PIO, te je planirano da se za te namjene izdvoji 2,163 milijarde KM, što je za 10 odsto više nego u ovoj godni'', navela je Vidovićeva.

Ona je istakla da je velika je stavka i na troškovima planirana na 1,407 milijardi KM i da su ta izdvajanja veća za 86 miliona ili 6,5 odsto nego ove godine.

''Kod budžetskih korisnika nisu povećavane plate, izuzev prosvjete. I kod osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, te kulture, svi radnici su dobili povećane plate linearno po 100 KM, kako smo odlučili prije tri godine, i to je usklađivanje plata prosvjetnih radnika sa administracijom. Sada taj period izlazi i to usklađivanje plata iznosi, prema prijedlogu, 21 milion KM'', precizirala je Vidovićeva.

Ona je napomenula da su povećane plate za sudije i tužioce jer se isplaćuju po Zakonu o platama sudija i tužioca i automatski se koriguju sa rastom prosječne plate u Republici Srpskoj, te da je to povećanje teško ukupno 4,3 miliona KM.

Kada su u pitanju boračka davanja, kaže Vidovićeva, ukupno je za narednu godinu planirano da bude isplaćeno 579,2 miliona KM ili 97 miliona KM više nego ove godine ili u procentima izrženo više za 25 odsto.

Vidovićeva je navela da su u okviru tih izdvajanja najveća ona za borački dodatak i iznose 295,5 miliona KM, što predstavlja povećanje od 60 miliona KM, dok je za invalidnine predviđeno 230 miliona KM, i to je povećanje od 28,5 miliona KM ili 14,1 odsto.

''Imamo i unapređenje materijalnog položaja boraca za šta je predviđeno 9,6 miliona KM i više je za 3,6 miliona KM ili za 60,8 odsto nego ove godine. Za odlazak boraca u banje planirano je 1,5 miliona KM i više je za 100 odsto nego ove godine. Za zdravstvenu zaštitu boraca koja se iz budžeta plaća Fondu zdravstevnog osiguranja namijenjeno je 24 miliona KM, što je više za 9,5 miliona KM'', kaže Vidovićeva.

Povećana izdvajanja za zdravstvo i socijalnu zaštitu za 14 miliona KM

Ona je istakla da je za zdravstvo i socijalnu zaštitu za 2026. predviđeno ukupno 662 miliona KM ili 14 miliona KM više nego ove godine.

''Za Fond zdravstevnog osiguranja biće izdvojeno 277 miliona KM, odnosno 13,6 miliona KM više ili za 5,2 odsto u odnosu na ovu godinu. Za Univerzitetski klinički centar /UKC/ Republike Srpske planirana su izdvajanja 70 miliona KM, kao što je to i u ovoj godini'', rekla je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, za investicije u zdravstvu predviđena su 62 miliona KM ili manje za oko 2,5 miliona KM nego u ovoj godini, jer se završava dio investicija.

Ona kaže da će za socijalnu zaštitu i lične invalidnine iz budžeta biti izdvojeno više od 70 miliona KM ili za pet miliona KM više nego u ovoj godini, dok je za nezaposlene roditelje koji imaju četvoro i više djece namijenjeno 70 miliona KM.

''Za Fond dječije zaštite izdvaja se 45 miliona KM, plus doprinos koji taj fond naplaćuje, što je na nivou kao i ove godine. Procjena je da će Fond moći izmiriti sve svoje zakonom propisane obeveze, a, ako dođe do manjka sredstava, budžet odmah povećava svoj iznos, kako bi se te obaveze uredno izvršile'', rekla je Vidovićeva.

Ona je navela da je za obrazovanje, učenički i studentski standard, bez plata zaposlenih, previđeno je 85,3 miliona KM, stipendije 5,2 miliona KM, sufinansiranje školarine četiri miliona KM, nabavku udžbenika 6,3 miliona KM, te prevoz učenika 4,8 miliona KM.

Za privredu više od 450 miliona KM

Vidovićeva je istakla da je Prijedlogom budžeta za narednu godinu za privredu predviđeno 457 miliona KM ili 5,5 miliona KM više nego u ovogodišnjem.

''Za podsticaj za povećanje plata radnika predviđeno je 12,6 miliona KM, što se odnosi na one poslodavce koji povećaju plate radnika gdje budžet vraća iznose za poreze i doprinose. To je manje u odnosu na prethodni period za 33 odsto jer je Ministarstvo privrede i preduzetništva izmijenilo svoj pravilnik, prema kojem se ne subvencionišu porezi i doprinosi za banke, kao i priređivače igara na sreću'', rekla je Vidovićeva.

Među podsticajima u privredi, budžetom za narednu godinu planirana su 23 miliona KM, a za nove tehnologije i unapređenje privrednih aktivnosti namijenjena su dva miliona KM, što je kao i u ovoj godini.

Ona je navela da je za "Vode Srpske" predviđeno 15 miliona KM, za "Željeznice Republike Srpske" 10 miliona KM, zatim za "Aerodrome" dva miliona KM, a za "Pošte Srpske" jedan milion KM.

Prema njenim riječima, nije se mijenjala predložena visina podsticaja za poljoprivredu koji ostaju na 180 miliona KM.

Ona je napomenula da će za Zavod za zapošljavanje biti usmjereno 10 miliona KM za podršku zapošljavanju, a da je isti iznos namijenjen i za Fond solidarnosti.