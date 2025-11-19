Vidović: Utvrđen drugi rebalans budžeta od 6,75 milijardi KM

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske utvrđen je drugi rebalans budžeta od 6,75 milijardi KM, izjavila je ministarka finansija Srpske Zora Vidović.

Rekla je da je ovaj rebalans za 260 miliona KM veći od prvog rebalansa.

Vidovićeva je dodala da će se budžetski prihodi ostvariti u visini od 5,47 milijardi KM, a rashodi od 5,4 milijarde KM.

Navela da su razlozi za utvrđivanje rebalansa povećanje penzija, invalidnina, boračkih primanja, a i drugih promjena na prihodnoj i rashodnoj strani budžeta.