Vidović: Utvrđen drugi rebalans budžeta od 6,75 milijardi KM

Izvor:

ATV

19.11.2025

14:09

Видовић: Утврђен други ребаланс буџета од 6,75 милијарди КМ
Foto: ATV

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske utvrđen je drugi rebalans budžeta od 6,75 milijardi KM, izjavila je ministarka finansija Srpske Zora Vidović.

Rekla je da je ovaj rebalans za 260 miliona KM veći od prvog rebalansa.

Vidovićeva je dodala da će se budžetski prihodi ostvariti u visini od 5,47 milijardi KM, a rashodi od 5,4 milijarde KM.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Vlada Srpske neće imati tolerancije prema ovome, želimo da građani to shvate

Navela da su razlozi za utvrđivanje rebalansa povećanje penzija, invalidnina, boračkih primanja, a i drugih promjena na prihodnoj i rashodnoj strani budžeta.

Zora Vidović

rebalans budžeta

