Cvijanović: Sve je bilo tempirano, SNSD odgovorno reagovao

ATV

19.11.2025

14:01

6
Foto: Srna

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović komentarišući slučaj smjene Vlada Đajića poručuje da je SNSD kao odgovorna stranka politički reagovala i da je ostalo na drugim organima. Ipak, poručuje da je svima jasno da je nešto tempirano s namjerom da se proizvede šteta.

"Ako pogledate sve što se dešava imate dvije stvari. Da možete politički da reagujete, što smo uradili. I konačno, mi kao SNSD smo partija koja se bori politikama, a ne snimcima. Isto tako kao odgovorna partija razumijemo da osim političkih odluka postoji i dio koji treba da se odnosi na rad nadležnih organa na koji ne utičemo. Važno je da poručimo da smo u Banjaluci da bilježimo odlične rezultate. Želimo i u nedjelju da pokažemo tu snagu koju SNSD pokazuje ovdje i da to jeste rezultat našeg organizovanog rada, ali isto tako i grešaka koje dolaze iz lokalnih vlasti koje trče iz greške u grešku", kaže Cvijanović.

Ona poručuje da ne smatra da su ovo načini za obračune.

"Ne želim da ukazujem oko same ove situacije. Svima ja jasno da je nešto tempirano s namjerom da se proizvede šteta. Kao odgovorna partija možemo da odgovorimo samo na ovaj način. Jedan je politički, a drugi da damo prostor organima da rade svoj posao. Ono što još možemo zaključiti nameće se utisak da će biti mnogo stvari koje treba ovdje dovesti u red. Da vidimo šta se to stvarno desilo i šta je stvarna pozadina onoga čemu smo mogli da svjedočimo danas preko snimka", kaže Cvijanović.

Vjeruje, kako kaže, da protivnička strana likuje, a da će SNSD pružiti snažan odgovor koji će pokazati organizovanost i konačnu pobjedu SNSD-ove politike.

"Podrška naroda je tu. Sigurna sam da kada prevaziđemo ove nametnute probleme, dolazi nam najbolji period za Republiku Srpsku. I to zato što će politika SNSD-a upravljati procesima", poručila je Cvijanović.

SNSD

Željka Cvijanović

Vlado Đajić

