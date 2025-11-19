Logo
Large banner

Netačne tvrdnje da mljekari neće imati premiju od 2028. godine

19.11.2025

12:17

Komentari:

0
Нетачне тврдње да мљекари неће имати премију од 2028. године

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske oštro odbacuje navode pojedinaca da proizvođači mlijeka od 2028. godine neće moći da ostvare pravo na premiju za proizvedeno mlijeko.

Ministarstvo je navelo da takve insinuacije koje su se pojavile u protekla dva dana u vezi sa prijedloga - izrade Programa uzgoja goveda u Republici Srpskoj 2026-2030. godine, nisu istinite, niti pravno utemeljene, te se od njih oštro ograđuje.

- Oštro odbacujemo sve tvrdnje koje imaju za cilj da naruše ugled i povjerenje prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dovedu u zabludu proizvođače mlijeka i mesa u Republici Srpskoj, te stvore pogrešnu sliku o aktivnostima resornog ministarstva, isključivo u pogledu uzgojno-selekcijskog rada u sektoru govedarstva - saopšteno je iz Ministarstva.

U saopštenju pozivaju zainteresovane strane - proizvođače mlijeka da se informišu isključivo iz provjerenih izvora i da se uzdrže od preuranjenih zaključaka na osnovu tumačenja pojedinaca.

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske će i ubuduće pružati sve relevantne informacije i ostaje otvoreno za dijalog sa svim proizvođačima i javnošću - zaključuje se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

mljekarstvo

premije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик разријешио Ђајића свих функција

Republika Srpska

Dodik razriješio Đajića svih funkcija

2 h

10
За суфинансирање научних публикација 110.000 КМ

Republika Srpska

Za sufinansiranje naučnih publikacija 110.000 KM

3 h

0
У Пекингу представљени индустријски сектори и систем образовања кадрова из БиХ

Republika Srpska

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

4 h

0
Тришић Бабић: Стабилна и договором уређена БиХ је једини пут да земља крене напријед

Republika Srpska

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Maričić: I naši protivnici znaju da ćemo napraviti više nego očekivan rezultat

14

01

Minić: Vlada Srpske neće imati tolerancije prema ovome, želimo da građani to shvate

14

01

Cvijanović: Sve je bilo tempirano, SNSD odgovorno reagovao

13

46

'ParlATVment': Razgovor sa Vilijamom Montgomerijem

13

43

Ovaj zicer obilazi region! Pogledajte promašaj protiv Zvezde

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner