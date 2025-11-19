Netačne tvrdnje da mljekari neće imati premiju od 2028. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske oštro odbacuje navode pojedinaca da proizvođači mlijeka od 2028. godine neće moći da ostvare pravo na premiju za proizvedeno mlijeko.

Ministarstvo je navelo da takve insinuacije koje su se pojavile u protekla dva dana u vezi sa prijedloga - izrade Programa uzgoja goveda u Republici Srpskoj 2026-2030. godine, nisu istinite, niti pravno utemeljene, te se od njih oštro ograđuje.

- Oštro odbacujemo sve tvrdnje koje imaju za cilj da naruše ugled i povjerenje prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dovedu u zabludu proizvođače mlijeka i mesa u Republici Srpskoj, te stvore pogrešnu sliku o aktivnostima resornog ministarstva, isključivo u pogledu uzgojno-selekcijskog rada u sektoru govedarstva - saopšteno je iz Ministarstva.

U saopštenju pozivaju zainteresovane strane - proizvođače mlijeka da se informišu isključivo iz provjerenih izvora i da se uzdrže od preuranjenih zaključaka na osnovu tumačenja pojedinaca.

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske će i ubuduće pružati sve relevantne informacije i ostaje otvoreno za dijalog sa svim proizvođačima i javnošću - zaključuje se u saopštenju.