Očekuje se novi pad prodaje Tesle

Prodaja proizvođača električnih automobila Tesla pašće u četvrtom kvartalu, jer su gubitak poreskih olakšica u Sjedinjenim Američkim Državama i sve veća konkurencija smanjili potražnju, objavio je danas Rojters.

Do toga dolazi čak i nakon što je kompanija lansirala jeftinije verzije svojih najprodavanijih električnih vozila.

Tome je prethodio nagli pad isporuka u prva dva kvartala ove godine kada se izvršni direktor kompanije Ilon Mask suočio sa negativnim reakcijama zbog svoje političke retorike.

Prodaja je malo poboljšana u trećem kvartalu zahvaljujući tome što su kupci požurili da ostvare poreske olakšice prije nego što su istekle u septembru.

Nakon svega, Tesla će vjerovatno objaviti drugi uzastopni godišnji pad isporuka, pri čemu će ovogodišnji minus biti veći.

U oktobru je Tesla lansirala nove verzije terenskog vozila "model Y" i kompaktne limuzine "model 3" pod nazivom "standard".

Oni će imati konkurenciju u pristupačnim električnim vozilima proizvođača Ševrolet i Ford, za koja se očekuje da će se pojaviti na tržištu u naredne dvije godine.

Analitičari predviđaju da će se prodaja Tesle popraviti naredne godine, jer će standardne verzije, čija je cijena oko 5.000 dolara niža od prethodnih osnovnih modela, pomoći kompaniji da sačuva obim proizvodnje u Evropi i Aziji, gdje kineska električna vozila dobijaju na značaju.

Očekuje se da će kompanija u petak objaviti podatke o proizvodnji i isporukama za četvrti kvartal i cijelu godinu.