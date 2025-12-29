Logo
Solari doživljavaju sudbinu smilja

Bojan Nosović

29.12.2025

19:34

Foto: ATV

Nekada su u hercegovačkom kršu nicale plantaže smilja, nije se isplatilo pa je ovo ljekovito bilje trunulo. A onda je smiljomaniju zamijenila solar-manija.

Solarne elektrane niču, a koncesije samo pljušte. Ove dvije manije postaju sve sličnije. Dižu se ruke i od solara, ATV-u to kaže prvi čovjek energo sistema u Srpskoj.

"Ta energija uopšte nije interesantna nikome, njene cijene su drastično pale do toga nivoa da više nisu isplative da se grade. Mnogi koji su uzeli koncesije na kraju će ih morati vratiti jer neće moći nikome prodati a kamoli da ih izgrade. To je bila neka pomama kada su bile visoke cijene po 600 ili 700 evra, ljudi su mislili da se to može isplatiti za 3 godine, međutim cijene su pale pogotovo solarne energije", kaže Luka Petrović, generalni direktor ERS-a.

Prema podacima koje je ATV-u dostavilo resorno ministarstvo, do sada su zaključena 23 ugovora o koncesiji za izgradnju velikih solarnih elektrana od toga broja je 19 u Hercegovini. Iz odgovora se zaključuje da su do sada izgrađene samo dvije na području Bileće.

Ukupna instalisana snaga izgrađenih solarnih elektrana u Republici Srpskoj do decembra 2025. godine iznosi oko 380 MW, od toga oko 70MW proizvode velike solarne elektrane. Plan je bio mnogo veći.

"Najveći broj ugovora o koncesiji za izgradnju solarnih elektrana odnosi se na projekte koje realizuju privatni investitori. Sa njima su zaključeni ugovori za solarne elektrane ukupne instalisane snage 1364,9 MW, čija je ukupna vrijednost investicija oko 2,29 milijardi KM. Istovremeno, četiri ugovora o koncesiji zaključena sa preduzećima iz sistema Elektroprivrede RS, za elektrane ukupne instalisane snage 262,89 MW i ukupne vrijednosti investicija od 392,7 miliona KM", kažu iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.

Ni ERS-ovi solarni projekti nisu makli dalje od koncesije. U Srpskoj je do sada sagrađeno više od 1.500 malih solarnih elektrana za koje nije potrebna koncesija. I tu se javlja problem za njih više nema mjesta na distributivnoj mreži.

Tržište Republike Srpske je liberalizovano, više je snabdjevača i proizvođača koji energiju ne prodaju Elektroprivredi Srpske već su se odlučili za druge trgovce. Zato je cilj ERS-a da u narednoj godini zaživi model “prozjumera”, da građani uz pomoć solara sami proizvode struju koju troše.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

