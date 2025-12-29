Ko će raditi za platu od marku?

Naredna godina biće godina velikih investicija i infrastrukturnih, ali i drugih projekata, najavljuje Savo Minić. Za realizaciju svega zamišljenog potreban mu je tim stručnjaka koji će raditi za simboličnu marku.

Zamišljeno je da u njemu budu različiti profili ljudi, koji će svojim znanjem i iskustvom doprinijeti razvoju Srpske.

„Koji će raditi pri kabinetu premijera, biti angažovan na ugovor od marku na koju ćemo platiti i doprinose, a to će biti značajni i ugledni privrednici iz Republike Srpske koji su do sada investirali mnogo u Republiku Srpsku, to će biti i predstavnici omladinskih organizacija, koji će se baviti demografskim pitanjima, koji će se baviti projektima, kaže predsjednik Vlade Republike Srpske.

U Uniji poslodavaca još nisu dobili poziv da budu dio ovog tima, ali tvrde da nemaju ništa protiv. Kako kažu, okupljaju značajan broj stručnih privrednika koji sigurno mogu doprinijeti boljem ekonomskom položaju Srpske.

"Pozivamo sve poslodavce koji imaju znanja i kompetencije da pomognu, da dođemo do pozicije da imamo ekonomski prosperitetnu Republiku i socijalno pravednu", kaže Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske.

Mladima, a naročito onim ambicioznim ova ideja se sviđa. Spremni su, kažu, da za dobrobit Srpske i njenih građana, rade i bez ikakve naknade. Nadaju se pozivu premijera.

„Mi ne moramo raditi ni za marku. Mi ćemo raditi i besplatno, i ja i svi članovi Saveza, jer vi u omladinskom organizovanju nemate nikakva primanja, tako da ćemo mi, ako nas premijer pozove, vrlo rado ćemo se odazvati na to", kaže Stefan Raković, predsjednik Saveza srednjoškolaca Republike Srpske.

Ideja je inovativna, ocjenjuju sociolozi. Mada, primjećuju i da je u Vladi dovoljno ministarstava i zaposlenih čiji je primarni zadatak da rade na unapređenju položaja Srpske.

„Mislim da bi, možda, više energije trebalo oni da ulože kada je u pitanju neki bolji standard, stvaranje boljih uslova, ali podržavam i ovu aktivnost premijera i čini mi se da je on čovjek koji izlazi iz nekih okvira standardnog političkog djelovanja, iz okvira na koje smo navikli", kaže Vladimir Vasić, sociolog.

Tim bi trebalo da bude formiran uskoro, kada će biti poznato ko će se odazvati pozivu premijera i pristati da za marku radi ono što najbolje zna, a sve u cilju razvoja Republike Srpske.