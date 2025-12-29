SNSD: "Blanuša da upozna javnost o stavovima - 9. januar, Šmit, oduzimanje nadležnosti"

S obzirom na izbor Branka Blanuše za predsjednika najveće opozicione stranke /SDS/ i najavljenu kandidaturu za predsjednika Republike Srpske na izborima naredne godine, u SNSD-u smatraju da je potrebno da se javnost upozna o njegovim stavovima o aktuelnim i važnim političkim temama.

"Zato je legitimno i nužno postaviti sljedeća pitanja: Da li smatra Kristijana Šmita legitimnim visokim predstavnikom ili ne; da li 9. januar vidi kao Dan Republike Srpske ili kao 'neustavan praznik'; da li smatra da se nasilno oduzete nadležnosti Republici Srpskoj moraju vratiti kako bi BiH uopšte mogla funkcionisati; da li mu je prihvatljivo da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, bez saglasnosti Republike Srpske, preuzima nadležnosti i imenuje glavnog pregovarača i njegovu kancelariju i konačno, da li će, čak i bez većinske podrške naroda iz Republike Srpske, sa svojim predstavnicima biti dio probosanske većine na nivou BiH kada to politički odgovara, kao što su predstavnici SDS-a u Parlamentarnoj skupštino već planirali?", upitali su Blanušu iz SNSD-a.

Ukoliko izostanu jasni odgovori na ova pitanja, saopšteno je iz SNSD-a, Blanuša će ostati još jedan u nizu bezličnih i nedoraslih predsjednika SDS-a, nedostojnih funkcije koju obavljaju - ljudi koji su, umjesto da artikulišu političke ciljeve Republike Srpske, birali da budu instrument u rukama probosanskih političkih struktura i njihovih mentora iz inostranstva, radeći direktno na njenom političkom obesmišljavanju.

"S druge strane, ukoliko pokaže državničku odgovornost, jasan politički stav i spremnost da dosljedno štiti interese Republike Srpske, SNSD će, kao i do sada, znati da pozdravi svaku zdravu i odgovornu nacionalnu politiku bez obzira da li dolazi iz vlasti ili opozicije.

Republici Srpskoj danas nisu potrebni politički kalkulanti i poslušnici, već ljudi sa stavom, hrabrošću i jasnom vizijom njenog političkog puta"; ističe se u saopštenju SNSD-a.