Tuševljak: Nova optužnica protiv generala Krstića - nova hajka na Srbe

Tužilaštvo BiH je podizanjem optužnice protiv generala Vosjke Republike Srpske Radislava Krstića potvrdilo da se nastavlja hajka protiv srpskog naroda, izjavio je Srni predsjednik Boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak.

- Srpski generali koji su već, nažalost, osuđivani mimo pravde i prava i koji u bjelosvjetskim kazamatima proživljavaju teške torture, žrtve su Tužilaštva BiH koje protiv njih neselektivno podiže optužnice, dok sa druge strane ostaju neprocesuirani mnogobrojni teški zločini nad Srbima u BiH - rekao je Tuševljak.

On je naveo da su očigledno i dalje na snazi dvostruki aršini pravosuđa na nivou BiH.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića /77/ koja ga kao komandanta Druge romanijske motorizovane brigade tereti za napad na sokolačko selo Novoseoci, nastanjeno Bošnjacima.

Tužilaštvo Krstića tereti za navodni ratni zločin nad stanovnicima Novoselaca.

General Krstić prebačen je u aprilu u Estoniju, gdje je nastavio da izdržava zatvorsku kaznu od 35 godina na koju je osuđen u Haškom tribunalu.

Krstić je uhapšen 2. decembra 1998. godine, a dan kasnije je prebačen u Haški tribunal. General Krstić je više puta tražio da bude pušten na slobodu, jer je izdržao dvije trećine kazne.