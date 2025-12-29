Logo
Prijavljeno silovanje u Brčkom, uhapšena jedna osoba

ATV

29.12.2025

13:23

Brčanska policija uhapsila je jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo silovanje!

Cijeli slučaj policiji je prijavljen preko vikenda.

”Slučaj je rasvijetljen i jedna osoba je uhapšena zbog osnova sumnje da je počinila krivično djelo silovanje”, navode u Policiji Brčko distrikta.

Zbog osjetljivosti slučaja u policiji nisu željeli da otkrivaju bilo kakve informacije, čak ni pol ili godište osumnjičene osobe.

