Prijavljeno silovanje u Brčkom, uhapšena jedna osoba

Izvor:
ATV
29.12.2025
13:23
Komentari:0
Brčanska policija uhapsila je jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo silovanje!
Cijeli slučaj policiji je prijavljen preko vikenda.
”Slučaj je rasvijetljen i jedna osoba je uhapšena zbog osnova sumnje da je počinila krivično djelo silovanje”, navode u Policiji Brčko distrikta.
Zbog osjetljivosti slučaja u policiji nisu željeli da otkrivaju bilo kakve informacije, čak ni pol ili godište osumnjičene osobe.
Najnovije
Najčitanije
16
05
15
59
15
49
15
39
15
38
Trenutno na programu