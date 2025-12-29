Pokušaj ubistva u Doboju ”zakuvala” crna magija!

Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor Žarku Nikiću (70) i njegovoj supruzi Vinki Nikić (65) iz Teslića zbog pokušaja ubistva M.H. iz Doboja, te Dini Prnjavorcu (36) zvanom Hodža zbog podstrekavanja na ubistvo!

Sve se odigralo 23. decembra u Doboju i u početku nikome nije bilo jasno šta je pozadina napada, budući da se Nikići i M.H. uopšte ne poznaju. U međuvremenu došlo se do dokaza da je Prnjavorac podstrekavao Nikiće na ubistvo svog komšije M.H. govoreći im da se on bavi crnom magijom i da im se sve loše stvari u životu dešavaju zbog njega.

Tužilaštvo u Doboju Žarku i Vinki na teret stavlja da su se 23. decembra zajedno sa Prnjavorcem i J.T. (koja ima status svjedoka) dogovorili da dođu u Doboj, kako bi im Prnjavorac pokazao kuću u kojoj živi njegov komšija M.H.

”Uvjeravao ih je da se radi o opasnoj osobi koju treba likvidirati jer štiti i sarađuje sa izvjesnom ženom koja se navodno bavi vračanjem i zbog čega Žarko, Vinka i J.T. imaju porodične probleme. Nakon što su prošli pored kuće i vidjeli gdje M.H. živi vratili su se u kuću Nikićevih u Žarkovini kod Teslića”, navodi se rješenju suda.

Izazvali požar da žrtvu izmame iz kuće

Pojašnjava se da su Nikići nagovoreni od strane Prnjavorca da se u večernjim satima vrate u Doboj, pred kuću M.H. kako bi Vinka zapalila ulazna vrata njegove kuće, a nakon što on izađe ispred, Žarko je trebao da ga ubije hicima iz vatrenog oružja.

”Oko 22 časa osumnjičeni su došli pred kuću M.H. nakon čega je Vinka zapalila potpalu zapaljivom tečnošću koju je donijela u kanisteru, a potom se udaljila iz dvorišta. Po izlasku M.H. iz kuće Žarko je u namjeri da ga ubije iz neposredne blizine prema njemu ispalio tri hica iz pištolja ”crvena zastava M-70”, kalibra 7,65 mm, dok je J.T. stajala u dvorištu”, saopštio je Okružni sud u Doboju.

Jedan metak M.H. je pogodio u glavu, a radilo se o površinskoj rani iznad desnog oka, dok ga je drugi pogodio u natkoljenicu nanijevši mu prostrelnu ranu sa prelomom butne kosti.

Nakon ranjavanja, pucao i na žrtvine sinove

”Kada su na lice mjesta, sa automobilom ”BMW X5” došla tri sina od M.H, Žarko je krenuo da bježi i tom prilikom ispalio više hitaca prema vozilu žrtvinih sinova, a jedan metak je pogodio središnji dio vozačevih vrata. Jedan od sinova autom je krenuo za napadačem i zaustavio se pored Žarka i J.T. govoreći im da neće pobjeći. Žarko je ispod jakne izvadio pištolj i repetirao, ali kako je metak bio zaglavljen između cijevi i zatvarača pištolja nije došlo do ispaljenja metka”, navodi se u odluci suda.

Pojašnjava se da je Žarko osumnjičen da je počinio krivična djela pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti, Vinka pomaganje u pokušaju ubistva, a Prnjavorac podstrekavanje na ubistvo. Pritvor im je određen zbog opasnosti od ponavljanja ili dovršavanja krivičnog djela, te zbog uznemirenja javnosti.

Sud pojašnjava da je dovodeći u vezu sve okolnosti izvršenja krivičnog djela utvrđeno da u konkretnom slučaju postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni, boravkom na slobodi, mogli dovršiti krivično djelo zbog kojeg se protiv njih vodi istraga, za koje je propisana kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.

Bili uvjereni da se žrtva bavi crnom magijom

”Iz ponašanja osumnjičenih proizilazi izrazita upornost u izvršenju krivičnog djela, koje se ogleda kako u prethodnom izviđanju terena i objekta u kojem stanuje oštećeni, tako i u samom načinu izvršenja, pri čemu su osumnjičeni Žarko i Vinka Nikić, iako oštećenog lično ne poznaju, pokušali da ga ubiju, postupajući po podstreku Dine Prnjavorca. Pri tome su Žarko i Vinka kod sebe stvorili uvjerenje da se oštećeni bavi crnom magijom i da pomaže drugim licima u radnjama koje njima nanose štetu. Dakle, stepen istrajnosti i odlučnosti koje su osumnjičeni ispoljili u izvršenju uz postojanje navedenih uvjerenja i spremnosti Prnjavorca da takva uvjerenja iskoristi po ocjeni ovog suda jasno ukazuju na postojanje opravdane bojazni da bi puštanjem osumnjičenih na slobodu mogli dovršiti krivično djelo koje im se stavlja na teret”, navodi se u rješenju suda.

Uznemirenje javnosti i mogućnost osvete

Kada je u pitanju uznemirenje javnosti sud smatra da bi i boravak osumnjičeni na slobodi predstavljao stvarnu opasnost po javni red.

”Naime, postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni došli u drugi grad s ciljem da ubiju oštećenog, kojeg ne poznaju, djelujući po podstreku njegovog komšije. Takve okolnosti čine djelo naročito teškim, a njegovim izvršenjem izazvana je uznemirenost i strah među mještanima i komšijama oštećenog. Sud je posebno cijenio i činjenicu da je osumnjičeni Prnjavorac komšija oštećenog, u čijoj blizini žive i njegova djeca, što dodatno povećava rizik od narušavanja javnog reda i mogućih osveta”, navodi se u odluci suda.