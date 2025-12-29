Peskov: Uskoro novi telefonski razgovor Putina i Trampa

Logo
Predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp uskoro će održati novi telefonski razgovor, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Komentarišući pitanje kako Kremlj ocjenjuje pregovore Trampa i Vladimira Zelenskog, Peskov je rekao da će Moskva dobiti informacije o tome nakon novog razgovora ruskog i američkog predsjednika.

- Ne znamo kako su prošli, tako da ne možemo da procijenimo... Nakon ovih razgovora, dva predsjednika - mislim na ruskog predsjednika i predsjednika SAD su se dogovorili da se ponovo čuju. Tada ćemo dobiti informacije - rekao je Peskov.

Portparol je dodao da Putin i Tramp nisu razmatrali temu božićnog primirja.

Odgovarajući na pitanje da li je sada moguć telefonski razgovor Putina i Zelenskog, Peskov je odgovori da se to trenutno ne razmatra.

On je dodao i da se Moskva slaže sa izjavom predsjednika SAD da su strane bliže rješavanju sukoba u Ukrajini i da su pregovori u završnoj fazi.

Peskov je istakao da Rusija razmatra okončanje vojnog sukoba u Ukrajini u kontekstu ostvarivanja svojih ciljeva.

Portparol je rekao da u Kremlju ne znaju na šta Vladimir Zelenski misli kada govori da Rusija u sukobu sa Ukrajinom mora da spremi plan B.

Kako je naveo, Ukrajina gubi teritoriju i nastaviće da je gubi i to je plan A, B i C.

- Ovde bi verovatno bilo prikladno podsjetiti se jučerašnjih ponovljenih izjava američkog predsjednika Donalda Trampa koji je, očigledno obraćajući se svojim ukrajinskim sagovornicima, podsjetio da Ukrajina gubi teritoriju i da će nastaviti da je gubi. I sutra će situacija biti drugačija od današnje. To je plan A, plan B i plan C - naglasio je Peskov.

Takođe je napomenuo da se od Kijeva traži da povuče svoje trupe izvan administrativnih granica Donbasa kako bi se borbena dejstva prekinula.

Tramp se sastao sa Zelenskim na Floridi 28. decembra. Nakon bilateralnih razgovora, oni su telefonski razgovarali sa evropskim liderima.

Prije sastanka sa Zelenskim, Tramp je saopštio da je održao dobar i veoma produktivan telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

