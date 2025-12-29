Logo
Large banner

Skandal u Južnoj Koreji: Bivša prva dama primala mito

Izvor:

RT Balkan

29.12.2025

10:54

Komentari:

0
Скандал у Јужној Кореји: Бивша прва дама примала мито
Foto: Pixabay

Specijalni tužilac u Južnoj Koreji saopštio je danas da je bivšeg predsjednika te zemlje Jun Suk Jeola, Kim Keon Hi, nezakonito uticala na državne poslove u zamenu za novac i skupocenosti.

Kako je navedeno, istraga specijalnog tužilaštva, koja je završena u nedjelju, sprovedena je u okviru višemjesečnog postupka povodom kratkotrajnog uvođenja vanrednog stanja prošle godine, kao i niza afera povezanih sa bivšim predsjedničkim parom, navodi Rojters.

Tužilački tim je ranije ovog mjeseca zatražio kaznu zatvora od 15 godina za bivšu prvu damu Kim Keon Hi, koja se nalazi u pritvoru i kojoj se sudi zbog sumnje da je primala mito u zamjenu za posredovanje i po drugim osnovama. Kim je odbacila optužbe i ranije se javno izvinila građanima zbog izazvane zabrinutosti.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Ovo su zvanično neradni dani u Srpskoj

Specijalni tužilac Min Džung Ki izjavio je da je Kim koristila status supruge predsjednika kako bi pribavila novac i vrijedne poklone, kao i da je bila uključena u različite kadrovske odluke i imenovanja. Presuda prvostepenog suda u ovom predmetu očekuje se 28. januara.

Advokati Kim Keon Hi saopštili su da će se tokom sudskog postupka zalagati za poštovanje proceduralnih prava i ocenili da činjenice ne smiju biti preuveličavane ili politizovane.

Pomoćnik specijalnog tužioca Kim Hjong Gun naveo je da su brojni pojedinci dolazili direktno kod Kim Keon Hi, a ne kod predsjednika, nudeći novac i poklone u zamjenu za ispunjenje svojih zahtijeva.

Bivši predsednik Jun Suk Jeol, koji je smenjen sa funkcije, nalazi se pred sudom zbog optužbi da je bio organizator pobune, za šta je zaprećena doživotna kazna zatvora ili smrtna kazna. On je odbacio sve optužbe, a presuda se očekuje početkom 2026. godine.

(rt balkan)

Podijeli:

Tagovi:

mito

Južna Koreja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зашто мачке више комуницирају с мушкарцима него са женама

Zanimljivosti

Zašto mačke više komuniciraju s muškarcima nego sa ženama

1 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Ovo su zvanično neradni dani u Srpskoj

1 h

0
ТЕ Гацко се вратило на мрежу

Gradovi i opštine

TE Gacko se vratilo na mrežu

1 h

0
Еко топлане: Саниран квар, кренула испорука топлотне енергије

Banja Luka

Eko toplane: Saniran kvar, krenula isporuka toplotne energije

1 h

0

Više iz rubrike

Бизарно! Власник мртвачнице препродавао лешеве

Svijet

Bizarno! Vlasnik mrtvačnice preprodavao leševe

2 h

0
Људи у шоку због призора из цркве: Исус као ванземаљац?

Svijet

Ljudi u šoku zbog prizora iz crkve: Isus kao vanzemaljac?

2 h

0
Потонуо чамац са мигрантима, има мртвих

Svijet

Potonuo čamac sa migrantima, ima mrtvih

2 h

0
Управо је објављена скривена порука Кремља

Svijet

Upravo je objavljena skrivena poruka Kremlja

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

27

Peskov: Uskoro novi telefonski razgovor Putina i Trampa

12

17

Vulić: Srbi obespravljeni u FBiH - Cerićeva priča o integritetu je prazna priča

12

14

Dodik: Cerićev poziv Bošnjacima da "naseljavaju Srpsku" pokušaj realizacije ratnih ciljeva o unitarnoj BiH

12

13

Zvanično priznat dijabetes tipa 5

12

00

VRS, PDP, NPS: Odakle je sve dezertirao Dragan Galić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner