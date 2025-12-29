Skandal u Južnoj Koreji: Bivša prva dama primala mito

Specijalni tužilac u Južnoj Koreji saopštio je danas da je bivšeg predsjednika te zemlje Jun Suk Jeola, Kim Keon Hi, nezakonito uticala na državne poslove u zamenu za novac i skupocenosti.

Kako je navedeno, istraga specijalnog tužilaštva, koja je završena u nedjelju, sprovedena je u okviru višemjesečnog postupka povodom kratkotrajnog uvođenja vanrednog stanja prošle godine, kao i niza afera povezanih sa bivšim predsjedničkim parom, navodi Rojters.

Tužilački tim je ranije ovog mjeseca zatražio kaznu zatvora od 15 godina za bivšu prvu damu Kim Keon Hi, koja se nalazi u pritvoru i kojoj se sudi zbog sumnje da je primala mito u zamjenu za posredovanje i po drugim osnovama. Kim je odbacila optužbe i ranije se javno izvinila građanima zbog izazvane zabrinutosti.

Republika Srpska Ovo su zvanično neradni dani u Srpskoj

Specijalni tužilac Min Džung Ki izjavio je da je Kim koristila status supruge predsjednika kako bi pribavila novac i vrijedne poklone, kao i da je bila uključena u različite kadrovske odluke i imenovanja. Presuda prvostepenog suda u ovom predmetu očekuje se 28. januara.

Advokati Kim Keon Hi saopštili su da će se tokom sudskog postupka zalagati za poštovanje proceduralnih prava i ocenili da činjenice ne smiju biti preuveličavane ili politizovane.

Pomoćnik specijalnog tužioca Kim Hjong Gun naveo je da su brojni pojedinci dolazili direktno kod Kim Keon Hi, a ne kod predsjednika, nudeći novac i poklone u zamjenu za ispunjenje svojih zahtijeva.

Bivši predsednik Jun Suk Jeol, koji je smenjen sa funkcije, nalazi se pred sudom zbog optužbi da je bio organizator pobune, za šta je zaprećena doživotna kazna zatvora ili smrtna kazna. On je odbacio sve optužbe, a presuda se očekuje početkom 2026. godine.

(rt balkan)