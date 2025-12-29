Eko toplane: Saniran kvar, krenula isporuka toplotne energije

Eko toplane su sanirale kvar na magistralnom vrelovodu i krenula je isporuka toplotne energije, potvrđeno je za ATV.

Saopšteno nam je i da se puna funkcionalnost očekuje kroz sat vremena.

Podsjećamo, zbog sanacije kvara na magistralnom vrelovodu isporuka toplotne energije bila je obustavljena u nekoliko naselja u Banjaluci.

Grijanja nije bilo u naseljima Rosulje, Mjesec, Park, dijelovima naselja Borik, Centar, Nova Varoš, građevinskom preduzeću "Krajina" i Romanijskoj ulici.