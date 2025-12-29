Logo
Poznato kad je isplata decembarskih penzija

Izvor:

SRNA

29.12.2025

10:24

Познато кад је исплата децембарских пензија

Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće sutra, uoči novogodišnjih i božićnih praznika, penzije za decembar u ukupnom iznosu od 168.000.000 KM.

Ovo je druga isplata penzija u decembru jer je početkom mjeseca u zakonom propisanom roku isplaćena novembarska penzija, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.

Vlada Republike Srpske će, u skladu sa opredjeljenjem da podrži najstariju populaciju stanovništva, početkom 2026. godine izvršiti redovno usklađivanje penzija, koje će na osnovu obračuna i makroekonomskih pokazatelja biti povećane za oko 6,5 odsto.

мртвачница

Svijet

Bizarno! Vlasnik mrtvačnice preprodavao leševe

Iz resornog ministarstva podsjetili su da su u ovoj godini izvršena dva usklađivanja penzija, početkom godine za 6,25 odsto, te redovno u avgustu za tri odsto.

Usvojenim budžetom Republike Srpske za narednu godinu za penzije je namijenjeno 2.162.600.000 KM, što je više za 196,6 miliona KM nego u ovoj godini.

Prema podacima Fonda PIO, starosne penzije u strukturi isplaćenih čine 64 odsto, porodične 24 odsto, a invalidske 11,95 odsto, dok su ostala prava 0,05 odsto ukupno isplaćenih penzija.

