Vjernici danas slave Svetog proroka Ageja: Vjeruje se da će pomoć doći svima koji urade jednu stvar

Prorok Agej bio je jedan od dvanaest proroka i autor Knjige o Ageju. Njegovo ime znači „moj praznik“. On je bio prvi od tri proroka, pored Zaharije, njegovog savremenika, i Malahije, koji je živio oko stotinu godina kasnije.

Radio je na obnovi Solomonovog hrama u Jerusalimu, ali je u tom poslu bio više puta prekidan od strane Samarijanaca. Ipak, Agej nije odustajao, a u radu su mu pomogli Zorovavelj i Isus sveštenik. Tako je i doživio da vidi jedan dio hrama sazidan. Ostalo je upamćeno da je Agej o ovom zdanju prorekao: "Slava će doma ovoga posljednjeg biti veća nego onoga prvoga, veli Gospod nad vojskama".

Srpska pravoslavna crkva praznik posvećen Svetom proroku Ageju, jednom od prva tri proroka u hrišćanstvu čije ime u prevodu znači moj praznik.

Prema legendi, Sveti prorok Agej bio je prvi od tri proroka pored Zaharije, njegovog savremenika, i Malahije, koji je živeo oko stotinu godina kasnije. Agej je poticao iz plemena Levija i živio je u 5. vijeku prije nove ere za vrijeme robovanja Jevreja.

Zidanje Solomonovog hrama je ohrabrilo jevrejski narod i dalo podsticaj za oslobađanje od ropstva. Sveti prorok Agej je prema predanju umro u dubokoj starosti. Osim današnjeg dana, pravoslavni hrišćani se Ageja sjećaju i zajedno sa ostalim prorocima Starog zavjeta, u nedjelji Svetih Otaca (nedjelja prije Božića). Ovog starozavetnog proroka i danas poštuju mnogi.

Predanje kaže da je njegov praznik dobar dan za gatanje i proricanje budućnosti - bilo čitanjem sa dlana, gledanjem u pasulj, u listiće čaja, kafu ili karte.

Takođe, vjeruje se da će pomoć doći svima koji se iskreno i iz duše pomole u ime ovog Svetog proroka: "Proroka Tvoga Ageja, uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše"