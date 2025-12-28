Paprene cijene uoči predstojećih praznika

Paprene cijene za predstojeće praznike. Skupe ture pića u ugostiteljskim objektima. Par tura za čas dođe do vrtoglavih 100 KM.

Sve više građana se odlučuje na proslave na otvorenom ili u četiri zida sa najbližima jep radovanje praznicima danas kažu zloupobljavaju ugostitelji i trgovaci. Malo nepažnje i koja čašica više pretvoriće se u prazan novčanik.

„Svi dižu cijene oni hoće da za tih par dana zarade za tri mjeseca što bi zaradili“,

„Cijene u ugostiteljskim objektima su previsoke stvarno i to je uvijek tako više cijene po 10 do 20 odsto“,

„Praznike slavimo jedva ne znam kako uspijevaju ljudi da izmire sve troškove“,

„Penzioner sam ja se pružim koliko se mogu pokriti skromno kući ću čekati cijene su previsoke za naše penzije i plate“ ,

„Odlučujem se za proslavu u sa porodicom a ima i na trgu fin program mislim da se to može sve organizovati sa malo para“,

„Mislim da su poskupljenja velika cijene rastu neosjetno i praznična korpa je viša nego u ranijem periodu“, neki su od komentara građana.

Ugostitelji se pravdaju da cijene rastu zbog velike potražnje. Dolazak stranih turista kažu primorao je ugostitelje na povećanje cijena. Krive sistem i zalažu se za bolji životni standard dok Banjalučani postaju žrtve sve većih prazničnih poskupljenja.

„Realno znamo da je to našem stanovništvu skupo ali smo najpovoljniji u regionu za strance došli smo do zida i mislim da trebamo raditi na poboljšanju standarda i jedino tako te cijene možemo da izdržimo“, rekao je Goran Kurtinović, član UO Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "Horeka".

Veći troškovi hrane, kupovine poklona dodatno opterećuju ionako tanak kućni budžet većine porodica u Republici Srpskoj. Prodavci ističu da uprkos inflaciji ljudi za praznike izdvajaju novac. Kažu da se ljudi ne žale ali da su troškovi života porasli u odnosu na prošle godine.

„Iako je inflacija to je tradicija ljudi će iako nemaju truditi se da priušte sebi i jer za dane proslave čovjek će ako i ako nema pozajmiti da bi proslavio“, kaže Zora Janjetović, prodavac.

„Ljudi se pripreme uvijek bez obzira na sve nekad kažu za šarana da je skup ali mi im izađemo u susret sa popustima“, rekla je Ljiljana Vujinović, prodavac.

Iz Udruženja potrošača ističu da iako statistike pokazuju da se u decembru troši više nego tokom ostatka godine, stvarnost za veliki broj građana ostaje nepromijenjena, želje često premašuju mogućnosti.

„Banja Luka se izgradila kao vrlo popularna destinacija za proslavu novogodišnjih praznika to dovodi do povećanja cijena i usluga to ne predstavlja problem toliko posjetiocima koliko domaćim turistima“, rekao je Dušan Srdić, predsjednik Udruženja potrošača “Reakcija”.

Građanima ostaje da u prazničnim danima štede i ne troše, jer treba dočekati februar.A kada se raskite jelke i prođe praznična euforija, redukuje se i potrošnja. Kupuju se uglavnom osnovne namirnice i čeka plata ali do februara je još puno izazovnih dana i noći.