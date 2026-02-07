Logo
Počela predizborna tišina

Izvor:

ATV

07.02.2026

08:05

Komentari:

0
Почела предизборна тишина
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas počinje predizborna tišina uoči ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske koji će biti održani u nedjelju, 8. februara, na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Izborna tišina biće na snazi od sutra u 7.00 časova do nedjelje, 8. februara, do 19.00 časova, kada su planirana zatvaranja biračkih mjesta.

Od danas u 7.00 časova na snazi je zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnjenja koja će trajati do zatvaranja birališta.

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biće održani u nedjelju, 8. februara, na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, a pravo glasa ima ukupno 84.474 birača, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Riječ je o pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Biračka mjesta biće otvorena u nedjelju, 8. februara, od 7.00, a zatvorena u 19.00 časova.

Ponovljeni izbori sprovode se na osnovu istih kandidatskih lista i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni 23. novembra.

Procijenjeno je da će troškovi održavanja ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske iznositi 600.000 KM.

Izbore će nadgledati 4.894 posmatrača koje su akreditovali CIK i opštinske/gradske izborne komisije.

izborna tišina

Komentari (0)
