Ovi gradovi će novogodišnju noć dočekati sa pahuljama

U Republici Srpskoj narednih dana biće hladno, u novogodišnjoj noći očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz jak sjeverni vjetar, a ponegd‌je je moguće i provijavanje pahulja.

Sutra ujutru biće vedro i hladno uz mraz, oko rijeka i po kotlinama očekuje se prolazne magla, a u toku dana uslijediće sunčano i toplije vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Semberiji i Hercegovini će još tokom noći početi da duva pojačan vjetar sjevernih smjerova, a tokom dana biće slab do umjeren.

Jutarnja temperatura vazduha od minus šest do minus jedan, na jugu do dva, u višim pred‌jelima od minus devet, a dnevna od četiri do devet, na jugu do 12, u višim pred‌jelima od jedan stepen Celzijusov.

Vjetrovito i veoma hladno uz mraz biće i u utorak, 30. decembra. U nastavku dana uslijediće postepeno naoblačenje od juga i sjeverozapada i biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode i hladno.

Na istoku će biti oblačnije uz vrlo slabu prolaznu susnježicu ponegd‌je ili provijavanje pahulja.

Uveče i u narednoj noći biće vjetrovito uz jake, u Hercegovini i olujne udare sjevernog vjetra.

Jutarnja temperatura vazduha od minus šest do minus jedan, na jugu do dva, u višim pred‌jelima od minus 10, a dnevna od nula do pet, na jugu do 10, u višim pred‌jelima od minus tri stepena Celzijusova.

Hladno i vjetrovito uz jak, na udare olujni vetar, biće u srijedu, 31. decembra. Ujutru i prije podne na sjeveru će biti sunčano, u ostalim pred‌jelima umjereno oblačno uz sunčane periode. Po podne će doći do postepenog naoblačenja od sjevera.

Jutarnja temperatura vazduha od minus sedam do minus dva, na jugu do jedan, u višim pred‌jelima od minus 11, a dnevna od minus tri do dva, na jugu do pet, u višim pred‌jelima od minus šest stepeni Celzijusovih.

U novogodišnjoj noći očekuje se pretežno oblačno i vrlo hladno vrijeme uz jak sjeverni vjetar. Od jugozapada ka istoku, prvo u višim pred‌jelima, moguće je provijavanje pahulja.

Temperatura vazduha od minus pet do nula, na jugu do tri, a u višim pred‌jelima od minus osam stepeni Celzijusovih.

Prvog dana u 2026. godini biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode, uglavnom suvo i uz porast temperature.

Jutarnja temperatura vazduha od minus sedam do minus dva, na jugu oko nula, u višim pred‌jelima od minus 11, a dnevna od jedan do šest, u višim pred‌jelima od minus četiri stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u centralnim i istočnim područjima danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, dok je u ostalim sunčano.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus 10, Han Pijesak minus četiri, Sokolac i Kalinovik minus dva, Kneževo nula, Čemerno jedan, Srebrenica i Sarajevo dva, Ribnik i Tuzla tri, Bijeljina, Mrkonjić Grad i Rudo četiri, Doboj, Gacko, Srbac, Sanski Most i Zenica pet, Prijedor, Foča, Višegrad, Novi Grad i Livno šest, Banjaluka osam, Bileća 11, Mostar 12, te Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.