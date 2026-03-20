Srpska uvodi naknade vlasnicima nelegalnih vikendica

ATV

20.03.2026

19:30

Obale rijeka posljednjih godina sve češće su mjesto za izgradnju vikendica, pa objekti niču gotovo uz samu vodu, što može predstavljati problem, kako za životnu sredinu, tako i za bezbjednost.

Na osnovu analize sprovedene u „Vodama Srpske“ od Zvorničkog jezera do Novog Goražda izgrađeno je 773 nelegalna objekta, dok je na teritoriji Republike Srpske brojka oko 5.000. Nadležni najavljuju uvođenje naknada za korištenje riječnog pojasa.

"U zakonskom smislu, postoji samo jedno rješenje, a to je da svi ti objekti treba da budu uklonjeni, odnosno srušeni, ta aktivnosti bi izazvala društveno-politički problem i u tom smislu mi smo ponudili rješenje da se uvede nova institucija privremeno zadržavanje objekata koji su izgrađeni u vodoplavnom području, uz obavezu plaćanja određene naknade koja bi bila prihod posebnog računa Voda Srpske", rekao je Miroslav Milovanović, direktor „Voda Srpske“.

Prema Zakonu o vodama Republike Srpske u članu 105. stav 1 stavka n) zabranjuje se:

"Podizati zgrade i druge objekte koji ne služe odbrani od poplava na udaljenosti manjoj od 5 metara od linije dopiranja stogodišnjih voda za sve površinske vode, izuzev ako je vlasniku ili korisniku uslovljena izgradnja objekta prethodnim preduzimanjem zaštitnih mjera kojima se onemogućavaju ili smanjuju štetne posljedice od voda."

Prikupljena novčana sredstva od naknade bi se koristila dalje za izgradnju objekata namijenjenih za odbranu od poplava, kažu iz „Voda Srpske“. Na sjednici Vlade 5. marta donesena je Odluka o imenovanju radne grupe za rješavanje pitanja nelegalno izgrađenih objekata.

"Cijeli Balkan ima takvo stanje, čak i susjedna Hrvatska, da imamo nelegalnih objekata na kompletnom, ne samo pored rijeka, nego svugdje, naša intencija je da povećamo budžet vodoprivrede na osnovu toga što ćemo tim ljudima naplaćivati naknade za korištenje", rekao je Milan Gavrić, pomoćnik ministra u sektoru vodoprivrede pri ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U jednom se saglasni da objekti koji su izgrađeni u vodoplavnom području su uglavnom vikendice, koje predstavljaju luksuz, te da će se se u skladu sa tim i naplaćivati korištenje prostora.

